Mãe da criança que queria trocar de lugar no voo fala sobre ataques

- Foto: Polêmica avião

As partes envolvidas na polêmica envolvedo Jennifer, que decidiu não sair do lugar para a criança que estava chorando no avião, falaram sobre o caso. Aline, a mãe da criança, resolveu abrir o jogo porque está sendo atacada na internet.

"Ameaças, xingamentos, críticas e até [falaram] que eu deveria jogar meu filho da janela do avião. Eu queria deixar claro que não fui eu que gravei, não filmei, não ofendi a Jennifer em nenhum momento, [nós] não conversamos durante o voo, apenas pedi desculpas por o meu filho estar sentado e retirei ele do local", esclareceu ela em entrevista ao Fantástico, que vai exivir a reportagem neste domingo.

O Fantástico conversou com todas as partes envolvidas no assunto que tomou conta das redes sociais nesta semana: o caso da Jennifer, a mulher que não quis trocar de lugar com uma criança durante um voo entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A reportagem vai ao ar neste domingo, 8.

Leia também:

>> Artista pinta quadros de até R$ 3.500 para criadores de animais na Fenagro

>> Milsinho Toque Dez anuncia lançamento de DVD em Salvador

>> Último dia da Fenagro 2024 tem leilão de mil gados de corte

Já a Eluciana, quem gravou o vídeo, disse que ela e a filha, que postou nas redes sociais, estão arrependidas. "Se o tempo pudesse voltar naquele momento dentro daquele voo, que eu iniciei feliz, eu estaria aqui feliz. Se o tempo voltasse e eu não tivesse feito o que eu fiz".

A Jennifer também faz questão de esclarecer que ela não teve tempo ainda de dizer tudo o que queria e que não foi a mãe do menino quem gravou. "Eu estava processando tudo o que aconteceu, fui procurar fazer