Artista pinta quadros de até R$ 3.500 para criadores de animais na Fenagro

De volta à Fenagro após 4 anos de espera, o artista plástico Robson A. Araújo pinta quadros por encomenda para figuras importantes do agronegócio. Na edição 2024, ele pincelou um quadro que custou por volta de R$3.500.

“Estou fazendo uns quadros ao vivo para os criadores de todas as raças, essa galera top, são os animais que são eleitos os melhores do Brasil. A gente aproveita e memoriza esse momento”, explica.

Durante esta edição da Fenagro, o pintor, que já fez obras para músicos como Paula Fernandes, Zezé di Camargo e Eduardo Costa, eternizou na tela o cavalo Quântico da Janga, falecido em 2023. O dono dele, Maurício Andrade Pimentel, proprietário do Haras Map, contou um pouco da história do animal.

“Esse cavalo é campeão nacional, ele ganhou em andamento e em beleza, é um cavalo lindo e posteriormente, depois de campeão, ele foi escolhido dentre muitos no dentro da raça para ser a capa do Livro da história do Mangalarga”, relembra.

Ele ainda explica que viu o pintor elaborando o quadro durante a exposição e teve interesse em adquirí-lo, mas acabou ganhando de presente. “Foi mais uma satisfação para mim, ganhar dos meus amigos um presente que é a cabeça do Quântico, é lindo”, finalizou.

Fenagro

Reconhecida como a maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE e reúne mais de 100 mil visitantes. A programação inclui exposições de produtos agropecuários, shows, leilões e o espaço infantil Fenagrinho, consolidando-se como uma vitrine do agronegócio baiano.