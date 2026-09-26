BRASIL
Vídeo: Influenciador demite 30 funcionários após proibição das bets
Leonardo Bonavide relatou tristeza com os desligamentos e criticou pessoas que comemoraram a medida
O tipster Leonardo Bonavide afirmou ter demitido 30 funcionários após a decisão do governo federal de proibir as bets no Brasil.
Em publicação nas redes sociais neste sábado, 26, o influenciador relatou tristeza com os desligamentos e criticou pessoas que comemoraram a medida sem considerar os trabalhadores afetados.
Segundo Bonavide, os profissionais prestavam serviços à empresa e tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho.
Ele afirmou que as demissões ocorreram até que a situação seja definida. “Acabei de desligar 30 pessoas aqui que prestavam serviço pra gente”, declarou.
Medida proíbe apostas online
A decisão foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assinou uma Medida Provisória (MP) na sexta-feira, 25. A medida proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país, incluindo apostas esportivas e jogos online.
Bonavide também criticou a comemoração de parte do público e afirmou que a suspensão das atividades afeta pessoas que dependem do setor.
O influenciador declarou não gostar de política, mas avaliou que a decisão terá consequências para os trabalhadores e para a relação deles com o governo.
Prazo para retirar valores
Pelo cronograma divulgado pelo governo, os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas. A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos deverão sair do ar.
A medida também impede novos depósitos nas plataformas. Os valores que não forem retirados dentro do prazo serão devolvidos posteriormente por meio das instituições financeiras, conforme o calendário estabelecido pelo governo.