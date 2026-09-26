Vídeo: Influenciador demite 30 funcionários após proibição das bets

O tipster Leonardo Bonavide afirmou ter demitido 30 funcionários após a decisão do governo federal de proibir as bets no Brasil.



Em publicação nas redes sociais neste sábado, 26, o influenciador relatou tristeza com os desligamentos e criticou pessoas que comemoraram a medida sem considerar os trabalhadores afetados.

Segundo Bonavide, os profissionais prestavam serviços à empresa e tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho.



Ele afirmou que as demissões ocorreram até que a situação seja definida. “Acabei de desligar 30 pessoas aqui que prestavam serviço pra gente”, declarou.

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Medida proíbe apostas online

A decisão foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assinou uma Medida Provisória (MP) na sexta-feira, 25. A medida proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país, incluindo apostas esportivas e jogos online.

Bonavide também criticou a comemoração de parte do público e afirmou que a suspensão das atividades afeta pessoas que dependem do setor.



O influenciador declarou não gostar de política, mas avaliou que a decisão terá consequências para os trabalhadores e para a relação deles com o governo.

Prazo para retirar valores

Pelo cronograma divulgado pelo governo, os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas. A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos deverão sair do ar.

A medida também impede novos depósitos nas plataformas. Os valores que não forem retirados dentro do prazo serão devolvidos posteriormente por meio das instituições financeiras, conforme o calendário estabelecido pelo governo.

Confira o vídeo: