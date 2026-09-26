Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Vídeo: Influenciador demite 30 funcionários após proibição das bets

Leonardo Bonavide relatou tristeza com os desligamentos e criticou pessoas que comemoraram a medida

Evellyn Teixeira
Por
O tipster Leonardo Bonavide afirmou ter demitido 30 funcionários após a decisão do governo federal de proibir as bets no Brasil.
O tipster Leonardo Bonavide afirmou ter demitido 30 funcionários após a decisão do governo federal de proibir as bets no Brasil. - Foto: reprodução/ redes sociais - Antônio Cruz/ Agência Brasil

O tipster Leonardo Bonavide afirmou ter demitido 30 funcionários após a decisão do governo federal de proibir as bets no Brasil.

Em publicação nas redes sociais neste sábado, 26, o influenciador relatou tristeza com os desligamentos e criticou pessoas que comemoraram a medida sem considerar os trabalhadores afetados.

Segundo Bonavide, os profissionais prestavam serviços à empresa e tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho.

Ele afirmou que as demissões ocorreram até que a situação seja definida. “Acabei de desligar 30 pessoas aqui que prestavam serviço pra gente”, declarou.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Medida proíbe apostas online

A decisão foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assinou uma Medida Provisória (MP) na sexta-feira, 25. A medida proíbe a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país, incluindo apostas esportivas e jogos online.

Bonavide também criticou a comemoração de parte do público e afirmou que a suspensão das atividades afeta pessoas que dependem do setor.

O influenciador declarou não gostar de política, mas avaliou que a decisão terá consequências para os trabalhadores e para a relação deles com o governo.

Prazo para retirar valores

Pelo cronograma divulgado pelo governo, os apostadores têm até as 23h59 de 5 de outubro para retirar voluntariamente os valores disponíveis nas plataformas. A partir de 6 de outubro, os sites e aplicativos deverão sair do ar.

A medida também impede novos depósitos nas plataformas. Os valores que não forem retirados dentro do prazo serão devolvidos posteriormente por meio das instituições financeiras, conforme o calendário estabelecido pelo governo.

Confira o vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bets brasil

Relacionadas

Mais lidas