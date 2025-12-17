Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

caso foi registrado como dano ou depredação - Foto: Reprodução/G1

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante após destruir a imagem de um santo no presépio de Natal montado há dois dias na Praça da Bandeira, no Centro de Igarassu, no Grande Recife. O vandalismo foi registrado por câmeras de segurança do município na madrugada de segunda-feira, 15.

As imagens mostram a suspeita sentada na estrutura da decoração natalina e, em seguida, empurrando a escultura, que se quebra ao cair no chão. Depois de sair do local, ela retorna e arremessa areia e objetos decorativos contra outra imagem.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi localizada e presa no mesmo dia pela Delegacia da 29ª Circunscrição de Igarassu. O caso foi registrado como dano ou depredação. A motivação do ato não foi informada.

Veja vídeo: