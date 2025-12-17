Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VANDALISMO

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

O ato foi registrado por uma câmera de segurança do município

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/12/2025 - 8:28 h
caso foi registrado como dano ou depredação
caso foi registrado como dano ou depredação -

Uma mulher de 33 anos foi presa em flagrante após destruir a imagem de um santo no presépio de Natal montado há dois dias na Praça da Bandeira, no Centro de Igarassu, no Grande Recife. O vandalismo foi registrado por câmeras de segurança do município na madrugada de segunda-feira, 15.

As imagens mostram a suspeita sentada na estrutura da decoração natalina e, em seguida, empurrando a escultura, que se quebra ao cair no chão. Depois de sair do local, ela retorna e arremessa areia e objetos decorativos contra outra imagem.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Médica é encontrada morta dentro de freezer de loja
Saiba quem eram os trabalhadores torturados e mortos na Suburbana
Esquema milionário de sonegação no setor de combustíveis é desarticulado na Bahia

Segundo a Polícia Civil, a mulher foi localizada e presa no mesmo dia pela Delegacia da 29ª Circunscrição de Igarassu. O caso foi registrado como dano ou depredação. A motivação do ato não foi informada.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

DANO Igarassu natal Polícia Civil presépio vandalismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
caso foi registrado como dano ou depredação
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

caso foi registrado como dano ou depredação
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

caso foi registrado como dano ou depredação
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

caso foi registrado como dano ou depredação
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

x