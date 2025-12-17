Menu
POLÍCIA
CRIME OU ACIDENTE?

Médica é encontrada morta dentro de freezer de loja

Vítima estava sem roupas

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

17/12/2025 - 7:37 h
Imagem ilustrativa da imagem Médica é encontrada morta dentro de freezer de loja
-

Uma médica foi encontrada morta dentro de freezer de uma loja, no último domingo, 14, na área de estoque de uma filial da rede Dollar Tree, em Little Havana, em Miami, nos Estados Unidos. A mulher estava sem roupas.

As imagens das câmeras de segurança indicaram que, aparentemente, não houve crime. O Departamento de Polícia de Miami-Dade afirmou que Helen entrou na loja na noite anterior, mas não comprou nada. Ela se dirigiu até uma área restrita a funcionários, onde fica o freezer, e não saiu mais.

Após avaliação inicial, a polícia descartou a hipótese de crime, constatando que não havia sinais de violência ou arrombamento. O freezer não contava com marcas de violação.

Funcionários da loja localizaram a vítima logo pela manhã e acionaram imediatamente a polícia local. As apurações seguem em andamento para esclarecer o caso.

Quem era a vítima?

Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 anos, era natural de Nicarágua e estava visitando o pai em Miami.

Ela era especialista em anestesia com foco em cardiopatias congênitas. Os amigos e familiares estão trabalhando para que seu corpo seja levado de volta ao seu país de origem, onde vivem seus dois filhos.

