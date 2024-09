Vídeo: navio cargueiro colide com balsa durante travessia entre Santos e Guarujá

- Foto: Reprodução

Um navio cargueiro colidiu com uma balsa de travessias no Porto de Santos, litoral de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 16.

O navio desviou do canal de navegação e se aproximou demais da faixa de terra no Guarujá, causando colisão com a balsa que estava parada no cais, segundo informações da assessoria do porto para a CNN Brasil.

"A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Hidroviário (DH), esclarece que, na tarde desta segunda-feira (16), um navio cargueiro, durante manobra de entrada pelo canal do porto, abalroou uma balsa que estava no píer de manutenções. Não havia pessoas na embarcação, portanto, não há registro de feridos. O acidente não afeta a operação das travessias. O DH está avaliando os danos materiais e as autoridades marítimas já foram acionadas para investigar o caso", informou a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) de São Paulo para a publicação.