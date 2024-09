Incêndios florestais chegam a 422 ocorrências na Bahia

Nos últimos dois meses, 422 incêndios foram registrados em áreas ambientais na Bahia - Foto: Alberto Maraux | Divulgação

Nos últimos dois meses, 422 incêndios foram registrados em áreas ambientais no estado da Bahia. Com isso, nove cidades tiveram que ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), por meio da Operação Florestal deste ano.

Por causa da divisão em cinco Bases Florestais, as equipes fazem o enfrentamento ao fogo em áreas de mata para preservação da fauna e da flora. Nesse período, 720 orientações preventivas acabaram promovidas à população.

Focos de atuação

As equipes atuam em Muquém do São Francisco, Luís Eduardo Magalhães e Barreiras (Base Oeste), Juazeiro, Casa Nova e Campo Alegre de Lourdes (Base Norte), Lençóis (Base Chapada), Santa Maria da Vitória, Riacho de Santana, Paratinga, Cocos e Bom Jesus da Lapa (Base Lapa) e em Vitória da Conquista (Base Sudoeste).

Mês crítico

O mês de setembro é considerado crítico, com maior chance de ocorrências, conforme assegurado pelo coronel Jadson Almeida, comandante de Operações dos Bombeiros.

Por isso, os profissionais utilizam a Plataforma Painel do Fogo do Governo Federal, para monitorar as áreas do estado com maior foco de calor e riscos de incêndios florestais.

"Quando a vegetação está muito seca, qualquer coisa é capaz de gerar uma situação sem controle", mencionou o coronel Jadson, acrescentando que autores de crimes ambientais poderão ser responsabilizados com base na Lei 9.605/98.

Mais de 90% dos incêndios florestais são gerados pelos humanos, em episódios como queimas de lixo e vegetação, assim como no descarte incorreto de cigarro.