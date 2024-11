Vídeo: notebook de cantora explode durante show em restaurante

Ninguém ficou ferido - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um notebook pegou fogo e explodiu no meio da apresentação de uma cantora em um restaurante na cidade de Iguatu, no centro-sul do Ceará. O susto aconteceu na madrugada de domingo, 10. Ninguém ficou ferido.

A cantora, Géssica Pio, publicou um vídeo da explosão nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que a jovem e um homem estão no palco, quando começam a surgir faíscas e a explosão acontece.

Na publicação, Géssica pediu ajuda para comprar outro equipamento. “Quem puder me ajudar com qualquer quantia, ficarei muito grata, porque esse notebook é meu instrumento de trabalho, meu ganha-pão”, escreveu.

Veja vídeo: