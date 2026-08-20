BRASIL
VÍDEO: ônibus atinge asa de avião da Gol durante embarque
Incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos
Um ônibus utilizado no transporte de passageiros atingiu a ponta da asa de um Boeing 737 Max da Gol durante o processo de embarque, na manhã desta quarta-feira, 19. O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
A aeronave, de matrícula PR-XMS, estava estacionada no pátio remoto quando o veículo atingiu o winglet, estrutura localizada na extremidade da asa esquerda.
O momento foi registrado em vídeo pelo passageiro Moacyr Lopes. Nas imagens, ele chama a atenção para o contato entre o ônibus e a aeronave.
"É esse aqui. Olha lá, a asa está em cima do ônibus", afirmou o passageiro Moacyr Lopes durante a filmagem.
Na publicação sobre o incidente, ele ainda escreveu: "Sorte do dia: um ônibus bate na asa do seu avião".
Avião foi retirado de operação
A Gol informou que a aeronave seria utilizada no voo G3 7480, com origem no Aeroporto de Guarulhos e destino a Assunção, no Paraguai. Segundo a companhia, a ponta da asa esquerda foi atingida por um ônibus da administradora aeroportuária antes da decolagem.
Após o incidente, a empresa designou outra aeronave para realizar o voo. O novo avião decolou às 09h54 e pousou na capital paraguaia às 11h41, no horário local, sem intercorrências.
"Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo, que decolou às 09h54 e pousou na capital paraguaia às 11h41 (hora local), sem intercorrências. Todas as ações referentes à operação foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL", disse a empresa ao g1.
A concessionária GRU Airport também confirmou o incidente. Segundo a empresa, um veículo operacional teve contato com a aeronave durante uma manobra realizada na área do pátio.
"Após a ocorrência, a aeronave foi retirada de operação para inspeção e manutenção, conforme os protocolos de segurança", informou a concessionária.