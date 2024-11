Vídeo: Policial é flagrado agredindo homem que bateu na propria mãe

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um policial militar foi flagrado agredindo e ameaçando um homem em um bar na cidade de João Neiva, a cerca de 85 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. O caso, registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento, gerou repercussão e levou a Polícia Militar do estado a abrir uma investigação para apurar a conduta do agente envolvido.

No vídeo, o policial entra no bar e confronta o homem, suspeito de ter agredido a própria mãe, uma idosa acamada. Em um tom de advertência, o agente diz ao homem:

“*Eu vou explicar para você só uma vez, você presta bastante atenção. Se você voltar na casa da sua mãe querendo bater nela, que é uma senhora de cama, seu , é isso que você merece.”

Logo após a ameaça verbal, o policial dá dois tapas no homem, que cai ao chão. Em seguida, o agente continua a ameaça:

“Volta a dar alteração aqui no meu serviço para ver que desgraça que eu vou arrumar com sua vida.”

Após a saída dos policiais, uma mulher presente no bar critica o homem, reforçando a advertência: “Tá vendo, vagabundo, achou que era mentira, né?”

Em nota, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que tomou conhecimento do episódio e instaurou um procedimento administrativo para investigar o ocorrido.