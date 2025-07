Vídeo: pastor mirim Miguel Oliveira volta a pregar após proibição

Miguel Oliveira afirmou ser capaz de curar o câncer - Foto: Divulgação

Após ser proibido de pregar por decisão do Conselho Tutelar, o jovem Miguel Oliveira, 15 anos, voltou ao exercício depois de ser afastado dos cultos em igrejas evangélicas desde o final de abril. Na época, a informação foi divulgada pelo portal Assembleianos de Valor.

Segundo a decisão, o pastor mirim também foi proibido de postar vídeos de pregação e revelação nas redes sociais, mas antes de deixar a internet o jovem declarou que seu retorno seria “assustador”. O menino viralizou nas redes sociais após afirmar ser capaz de curar o câncer e exigir dinheiro em troca de bênçãos. Além disso, ele declarou ter nascido surdo e mudo, sem os tímpanos e sem as cordas vocais.

Ameaças

Com a popularização nas redes sociais, após afirmar ser capaz de curar o câncer, Miguel Oliveira passou a ser alvo de ameaças e xingamentos. O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apura ameaças contra o jovem que se diz profeta e expediu ofícios para reunir informações sobre a situação.

Com 1,2 milhão de seguidores no Instagram, o adolescente tem sido chamado de “anticristo”, “herege” e “profeta do demônio”. A assessoria de Miguel Oliveira classificou as ameaças como “absurdas” e disse que os pais do adolescente não queriam mais expor o filho.

Personalidades se pronunciam sobre Pastor Mirim

A produtora de conteúdo adulto, Andressa Urach repudiou as promessas de cura de Miguel Oliveira e afirmou que Miguel deveria estar no colégio e não enganando as pessoas com falsas promessas.

“Para de enganar as pessoas querendo comprar milagres. Bando de fariseu, raça de víboras, enganadores. O próprio Jesus só foi exercer o ministério dele depois de adulto. Essa criança tem que estar no colégio estudando, e não sendo usada para tirar dinheiro das pessoas ou explorar a fé delas. Ninguém pode comprar milagre, o milagre vem da “fé” disparou a influenciadora em maio.

Andressa Urach marcou presença na festa de inauguração de uma casa de aposta | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia também se posicionou contra o pastor mirim e pontuou que o jovem ‘é uma farsa’, o líder religioso também disse que Miguel é um menino 'inteligente' que está sendo usado para 'enganar pessoas'.

"Sou um pastor pentecostal. Creio nos dons espirituais. Mas Miguel Oliveira é um menino que tem gente manipulando por trás. Um garoto inteligente, que tem capacidade de imitação, mas o que ele faz não é espiritual”, declarou Malafaia.

Pastor Silas Malafaia declarou que Miguel Oliveira não tem dom espiritual | Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Já o deputado federal, Marco Feliciano (PL-SP), tentou defender o menino e revelou detalhes desconhecidos da família do jovem pastor. Durante a 40ª edição do Congresso Gideões Missionários da Última Hora (GMUH), em Balneário Camboriú (SC), disse que Miguel precisa ser apoiado por ter vindo de uma família desestruturada.

Segundo o também pastor, o pai de Miguel não é evangélico, a mãe enfrenta um câncer há cinco anos e a única irmã do jovem foi descrita por Feliciano como “feiticeira”.

Confira o vídeo