Vídeo: taxista perde visão após acidente causado por tampa de bueiro

Tampa de bueiro voou e atingiu carro - Foto: Reprodução

Um taxista perdeu a visão do olho esquerdo após sofrer um acidente provocado por um bueiro com a tampa solta, na Rua Cirne Maia, no bairro do Cachambi, zona norte do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na última sexta-feira, 23, durante uma forte chuva que dificultava a visibilidade. Thiago Calunga Silva conduzia seu táxi a cerca de 20 km/h quando o veículo passou pelo bueiro e foi violentamente arremessado para cima.

Imagens registradas por câmeras mostram o momento exato em que o carro é lançado no ar e, em seguida, cai bruscamente no asfalto, acionando os airbags. Com o impacto, o celular de Thiago, que estava fixado no painel, foi projetado contra seu rosto, causando a lesão que resultou na perda da visão do olho esquerdo.

Veja o vídeo: