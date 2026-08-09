VÍDEO: Tornado provoca destruição e deixa famílias desalojadas

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Um tornado atingiu Piraí do Sul, no Paraná, no fim da tarde deste sábado, 8, provocando danos em diferentes pontos do município e deixando cerca de 20 pessoas desalojadas. Não há registro de vítimas.

Segundo a Defesa Civil do Paraná, aproximadamente 20 residências foram afetadas em uma área localizada a cerca de 30 quilômetros do centro da cidade. Os danos foram registrados principalmente nas comunidades de Capinzal, Jararaca, Fundão e no bairro Santo André.

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As pessoas que precisaram deixar suas casas foram acolhidas por parentes. A Defesa Civil distribuiu lonas para imóveis que tiveram estruturas danificadas e ficaram destelhados após a passagem do fenômeno. Veja imagens:

Bairro isolado

O bairro Santo André ficou temporariamente isolado após a queda de árvores em trechos de uma rodovia. A prefeitura utilizou máquinas para retirar os obstáculos e liberar o acesso à região.

As equipes responsáveis pelo atendimento estão concentradas em um Posto de Comando instalado no quartel da Brigada Comunitária. Participam da operação agentes da Defesa Civil, do Simepar, do Núcleo Regional de Atuação, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos de segurança.

Uma equipe do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi enviada ao município para avaliar os estragos e analisar as características do fenômeno. A Defesa Civil também encaminhou um operador de drone para realizar registros aéreos da área atingida.

Intensidade do tornado

Segundo o Correio Braziliense, vídeos encaminhados ao Centro Operacional do Simepar apresentam características compatíveis com a ocorrência de um tornado. A categoria e a intensidade do fenômeno, porém, ainda não foram determinadas.

A classificação será feita após a análise conjunta das imagens aéreas, dos relatos de moradores e da distribuição dos danos registrados em Piraí do Sul.