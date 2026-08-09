Oruam reaparece na web e pede liberdade para Marcinho VP

Oruam fez uam publicação nas redes sociais neste domingo, 9, após ter seu período de prisão revogado pela polícia do Rio de Janeiro. Em seu perfil do Instagram, o artista fez um desabafo e pediu a liberdade de seu pai, Marcinho VP, apontado como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

“Não tenho uma foto com meu pai, não tenho a presença dele e, como se isso não fosse castigo suficiente, a mídia tenta o tempo todo destruir o que esse cara é pra mim”, escreveu ele na legenda da publicação.

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Durante o relato, ele também confessou que se sente mal ao ver as publicações dos outros sobre o Dia dos Pais, pois queria ter mais contato com seu genitor. “Tudo que eu tento fazer é honrar meu pai, fazer o que Deus me ensinou fazer”.

“Hoje eu só queria mermo (sic) olhar pro meu coroa e dizer que eu dava tudo que eu conquistei pra poder almoçar neste domingo com ele, longe das grades que colocaram no meio de nós”, disparou.

“E eu não tô falando só de grade física não, tem a da mente. Eu não posso querer falar do meu amor pelo meu pai que tentam me calar. Só que quanto mais tem censura, quanto mais hater posta meu nome, tenta queimar minha família, mais o meu amor e a vontade de ter meu pai perto aumenta”, completou.

Porque Marcinho VP foi preso?

Preso desde 1996, Marcinho VP é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho. Sua prisão foi efetuada após a morte de um traficante rival, que ocasionou em uma condenação de 36 anos de prisão em regime fechado.

Ele também responde acusações de tráfico de drogas e por ser o mandante de homicídios ligados ao controle de facções criminosas no Rio de Janeiro. Em outubro, Marcinho completará 30 anos de detenção.