Cantora interrompe show para dar bronca em fãs: “Não sabem as músicas”

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Laura Pausini protagonizou uma situação inusitada durante seu show em Lima, no Peru. A cantora italiana interrompeu a apresentação para dar uma bronca nos fãs que estavam na primeira fileira, alegando que eles não estavam cantando as letras de suas canções.

“A primeira fila paga muito, mas não sabe as músicas. Pelo menos mexam os lábios!”, disse ela, recebendo aplausos e gritos do resto do público. A famosa ainda pediu para os câmeras deixarem de focar nas pessoas da frente e filmarem o resto do público.

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Laura Pausini dando um esculacho nas pessoas que estavam bem perto do palco em seu show em Lima:



“Fiquem mais atrás porque na primeira fila pagam caro, mas não sabem as músicas”.



ESPECIAL DEMAIS.pic.twitter.com/uuKhnYw5xx — Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 9, 2026

O caso aconteceu em abril deste ano, mas viralizou nas redes sociais nesta semana. Nos comentários, internautas ficaram divididos sobre a atitude da famosa, tecendo críticas e elogios.

“Pagam muito e ficam conversando no show.... é uma merda generalizada. Eu me aborreço todo show que vou”, disse uma. “Artista tem um negócio de querer chamar atenção da plateia... Ah, vá pro inferno!”, criticou outro. “A diva não tem papas na língua… amamos ver!”, elogiou um terceiro.