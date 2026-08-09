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DEU RUIM

Cantora interrompe show para dar bronca em fãs: “Não sabem as músicas”

Artista reclamou da falta de animação do público durante apresentação

Franciely Gomes
Por
Artista reclamou da falta de interação do público
Artista reclamou da falta de interação do público - Foto: Reprodução | Instagram

Laura Pausini protagonizou uma situação inusitada durante seu show em Lima, no Peru. A cantora italiana interrompeu a apresentação para dar uma bronca nos fãs que estavam na primeira fileira, alegando que eles não estavam cantando as letras de suas canções.

“A primeira fila paga muito, mas não sabe as músicas. Pelo menos mexam os lábios!”, disse ela, recebendo aplausos e gritos do resto do público. A famosa ainda pediu para os câmeras deixarem de focar nas pessoas da frente e filmarem o resto do público.

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O caso aconteceu em abril deste ano, mas viralizou nas redes sociais nesta semana. Nos comentários, internautas ficaram divididos sobre a atitude da famosa, tecendo críticas e elogios.

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“Pagam muito e ficam conversando no show.... é uma merda generalizada. Eu me aborreço todo show que vou”, disse uma. “Artista tem um negócio de querer chamar atenção da plateia... Ah, vá pro inferno!”, criticou outro. “A diva não tem papas na língua… amamos ver!”, elogiou um terceiro.

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cantora Laura Pausini show

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