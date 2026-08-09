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ENTRETENIMENTO

Faustão faz aparição na TV e homenageia filho durante programa; veja

Em rara aparição, apresentador parabeniza João Silva pelo primeiro ano do programa na emissora SBT

Alice Paulilo
Por
Faustão aparece na TV para homenagear o filho
Faustão aparece na TV para homenagear o filho - Foto: Reprodução SBT

O apresentador Faustão, de 76 anos, voltou a aparecer na TV para prestar uma homenagem ao filho, João Silva, durante o programa do último sábado, 8, na emissora SBT.

Faustão o parabenizou pelo primeiro ano do "Programa do João" e aproveitou para celebrar os 45 anos da emissora, citando nomes como Silvio Santos e Hebe Camargo.

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"Dois eventos muito importantes para o meu coração. Um ano do programa do João, esse garoto de que eu tenho tanto orgulho, tanta admiração, e que faz no estilo dele, sendo fiel às origens", disse Faustão.

"Por outro lado, 45 anos do SBT, que está honrando as tradições e, principalmente, a memória do seu criador, Silvio Santos. Inesquecível. João, que sirva de exemplo para você, porque são poucos como Silvio, a Hebe, que chegaram onde eles chegaram. E serve também para muita gente fazer homenagens a quem realmente merece", finalizou o apresentador.

Após homenagem, João Silva se declarou ao pai.

"O quanto você sempre abriu as portas para mim, o quanto você puxou minha orelha, o quanto você era difícil no começo, duro, e isso acho que é a maior prova de amor. Obrigado, pai, eu te amo. Isso é muito especial, passar esse dia com você", declara João.

Anos longe das telas

Faustão está afastado da televisão desde 2023, quando apresentou um agravamento no quadro de insuficiência cardíaca, diagnóstico feito em 2020.

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A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração não consegue bombear o sangue por meio das artérias e do sistema circulatório para outros órgãos e tecidos do corpo. Nesta condição, o apresentador precisou de um transplante do órgão, realizado em agosto do mesmo ano.

Além dessa cirurgia, Faustão passou por uma série de outros transplantes importantes, como os rins e fígado e luta com o quadro delicado de saúde ao longos dos últimos anos.

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faustão Programa do João SBT

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