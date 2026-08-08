ROMANCE NO AR
Atriz da Globo revela que viveu relação amorosa com Preta Gil
Artista contou que dividia a paixão da cantora entre ela e O Kannalha
Parece que Preta Gil não viveu um romance apenas com o cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, antes de sua morte. A atriz da Globo Alice Carvalho revelou que também manteve uma relação amorosa com a cantora, ao mesmo tempo que o pagodeiro baiano.
A declaração foi feita durante o último episódio da série documental “Meu Nome é Preta”, que foi ao ar no Globoplay neste sábado, 8, data do aniversário de Preta. Na gravação, a atriz contou que demorou para entender que estava vivendo um flerte.
“O momento que eu conheci Preta, lá em 2023 pra 2024. [Em] 2023, foi quando eu a vi pela primeira vez no Prêmio Potências e fiquei: 'Nossa que mulher linda, maravilhosa'”, relembrou.
Leia Também:
“Eu sou muito lerda, não consigo entender meandro e cantadas... Mas era um momento da vida dela sem medo e de muito desejo pela vida, de abraçar a vida e não se limitar. Então, ela não tinha nenhum pudor de falar dele, da mesma forma que falava de mim”.
Durante o relato, Alice também afirmou que Preta foi quem apresentou o trabalho do Kannalha para ela. “É a primeira vez que eu estou falando disso. Mas eram relações amorosas românticas simultâneas, e a gente começou a curtir o trabalho um do outro por causa dela”, declarou.
Vale lembrar que Preta Gil faleceu em julho de 2025, após lutar por dois anos contra o câncer na região do intestino. A artista estava realizando um tratamento experimental em Nova York, nos Estados Unidos, mas não resistiu.