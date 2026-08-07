Ex-dançarino do É o Tchan assume cargo de liderança em empresa internacional

Um dos dançarinos mais conhecidos do grupo É o Tchan, Jacaré, atualmente vive em uma realidade bem diferente dos tempos de sucesso nos palcos. Atualmente, aos 54 anos, Edson Cardoso ocupa um cargo de liderança em uma empresa no Canadá.

O dançarino baiano passou a morar no país norte-americano em 2016, atuando em uma empresa especializada na restauração de imóveis atingidos por enchentes, incêndios e outros sinistros.

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Mudança de carreira

Morando no Canadá junto de sua esposa, Gabriela Mesquita, e os dois filhos, o ex-artista contou que decidiu mudar de profissão após perceber a instabilidade da carreira artística.

Antes de ingressar na nova área, Jacaré ainda fez figurações em séries de TV, mas optou por investir em uma profissão fora do entretenimento.

Jacaré e a família - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Qual a função de Jacaré na empresa

Hoje, Jacaré é supervisor do setor responsável por organizar a retirada, armazenamento e devolução dos pertences das famílias durante as obras de recuperação das residências.

"O que acontece é que aqui tem muito alagamento nas casas, ou incêndios. Quando acontecem essas coisas, o seguro contata a empresa onde eu trabalho e a empresa vai lá fazer a reforma", explicou.

Sobre a função que exerce atualmente, ele detalhou: "Hoje, sou supervisor do setor de 'contents', que é o que cuida das coisas dentro da casa: móveis, roupas, tudo. Eu deixo a casa vazia e depois coloco tudo de volta no lugar. Quer dizer, minha equipe, meu setor."

Além do trabalho na empresa, Jacaré participa de campanhas publicitárias para uma consultoria que auxilia brasileiros interessados em morar no Canadá. A esposa atua como consultora de imigração para famílias que desejam iniciar uma nova vida no país.

O que levou Jacaré a deixar o Brasil?

De acordo com o ex-artista, a mudança para o Canadá começou a ser planejada após o fim de sua passagem no grupo É o Tchan e do contrato com a TV Globo, encerrado em 2010 com o fim da Turma do Didi.

Com isso, Jacaré contou, em entrevista ao canal Two Canadá, no YouTube, que sua esposa sugeriu que ele buscasse uma alternativa diante da instabilidade da profissão.

"Eu já não estava mais no Tchan, estava só na 'Turma do Didi', e minha esposa falou: 'A gente precisa de um plano B', porque essa coisa de todo ano renovar contrato, se eu vou ficar empregado ou não… Minha carreira como artista depende de sucesso. Dependo que as pessoas gostem de mim para eu poder trabalhar", afirmou.

Em 2023, ele e a família conquistaram a residência permanente no Canadá, consolidando a nova fase.

Apesar do grande carinho pelo Brasil, especialmente por Salvador, Jacaré afirma que não pretende voltar a morar no país. De acordo com ele, a segurança e a qualidade de vida pesaram na decisão.

"Amo o Brasil, amo o meu Salvador. Mas minha vida está aqui. Eu já construí tudo aqui. Meus filhos são cariocas, nasceram no Rio, mas se dizem canadenses. "Aqui foi o meu recomeço."

Ao resumir os motivos para permanecer no Canadá, foi direto: "Qualidade de vida. Você trabalha e consegue viver. O poder de compra daqui e a segurança, que vêm em primeiro lugar."