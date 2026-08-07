Helô Pinheiro revela conselho secreto dado a Rafa Justus e Ticiane Pinheiro

Com 83 anos de idade, Helô Pinheiro deixou claro que sabe aproveitar bem as coisas da vida. Eterna “Garota de Ipanema”, a empresária afirmou que aprendeu a não ligar para as opiniões alheias e pressão estética imposta pelo público ao longo dos anos, lidando da melhor maneira possível com o envelhecimento.

“Eu acho que quando a mulher chega a uma certa idade amadurece e a maturidade nos dá essa força de dizer: ‘Isso eu quero, isso eu não quero’. Você cria condições de poder separar as coisas e dizer: ‘Agora, eu tô livre e não posso ficar pensando que, fulano tá olhando para para mim’”, disse ela, em entrevista exclusiva ao portal A TARDE.

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A jornalista ainda revelou que costuma desmistificar a imagem de garota jovem da cabeça das pessoas que encontram pela primeira vez e a associam à música “Garota de Ipanema”, de Tom Jobim, a qual ela serviu de inspiração.

“A imagem que eu possuo no imaginário das pessoas é de garota e isso confunde um pouco, porque já não tenho mais idade para ser garota. Mas essa confusão até é interessante, porque as crianças chegam: ‘Você é a garota?’, e aí uso a história para explicar, citando a Bossa da Bossa Nova e como recebi o título de Garota de Ipanema”, contou.

“Mas acho que me senti até libertada nessa história, porque eu me sinto com uma garota por dentro. Essa menina que tem dentro de mim é muito sapeca e me faz fazer coisas mais juvenis. Talvez seja por isso que as pessoas dizem: ‘Nossa, mas você não parece ter 83 anos’. Não pela pele ou rugas, mas sim pela minha vitalidade”, completou.

Conselho para filhas e netas

Mãe de quatro filhos, Helô Pinheiro afirmou que costuma dar conselhos sobre a pressão estética e exposição nas redes sociais. Dentre as principais ouvintes estão a apresentadora Ticiane Pinheiro e a filha dela, Rafa Justus, que fazem aparições frequentes na televisão e estão sempre em evidência na mídia.

“Eu sempre disse para minhas filhas que a coisa mais importante é a humildade. Temos que receber bem as pessoas, saber dos problemas e se puder ajudar, ajudar, se não puder, pelo menos dar um pouco de carinho, atenção”, contou ela à reportagem do portal A TARDE.

“Você vê que a Ticiane hoje também já chutou o pau da barraca. Ela fala o que tem vontade e isso é muito bom. Eu chamo isso de liberdade, porque você não ofende ninguém, você é você e você tem uma uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor”, completou.

Helô Pinheiro ainda aproveitou para exaltar a volta por cima de sua neta, Rafa Justus, que nasceu com nasceu com estenose crânio-facial (uma malformação óssea do crânio por fusão prematura das suturas), e era alvo de diversos ataques nas redes sociais.

“A Rafinha, que passou por tanto bullying quando criança e hoje se tornou uma moça linda. Todo mundo vê que ela é inteligente e tirou das pessoas essa máscara de que ela era apenas uma menina com problemas e tal”, relatou.

“A vida vai mostrando quem são as pessoas e é isso que importa. É poder chegar e dizer: ‘Olha, eu tô aqui, com saúde, com felicidade, e vocês me acompanhem se quiserem, se não quiserem me acompanhar, não me acompanhem’”, finalizou.

Além de Ticiane, Helô é mãe de Kiki, Jô, e Fernando Pinheiro Júnior. Ambos são frutos de seu casamento com o engenheiro Fernando Mendes Pinheiro, que já dura 60 anos.