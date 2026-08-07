Xuxa detona Mara Maravilha em briga generalizada: "Tenho pena"

A rivalidade entre Xuxa Meneghel e Mara Maravilha ganhou um novo capítulo nos últimos dias. Depois que Mara criticou o figurino usado por Xuxa na turnê "O Último Voo da Nave", a apresentadora decidiu se pronunciar publicamente, e a treta acabou puxando também a dançarina Rosiane Pinheiro para o meio da discussão.

Críticas ao figurino de Xuxa na turnê "O Último Voo da Nave"

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O novo round da briga teve início quando Mara Maravilha criticou o figurino usado por Xuxa nos primeiros shows da turnê, classificando as roupas como ousadas demais e dizendo sentir "vergonha alheia". As declarações renderam uma onda de críticas contra a ex-SBT, que chegou a ser chamada de "plateia" em um vídeo curtido pela própria Xuxa.

Xuxa responde Mara Maravilha

A resposta pública de Xuxa aconteceu nos comentários de uma publicação do influenciador Márcio Rolim, que analisava a repercussão do caso e defendia que artistas não devem ser julgados pela idade ou pelo tempo de carreira. No vídeo, Rolim destacou que profissionais experientes seguem relevantes no cenário artístico e citou nomes como Maria Bethânia, Caetano Veloso, Jão, Marina Sena, Miguel Falabella, Chay Suede, Gretchen e Ney Matogrosso como exemplos.

Ao comentar a publicação, Xuxa concordou com a maior parte da análise, mas fez questão de apontar um detalhe que, para ela, não podia ficar de fora: "Você tem razão… mas acho que faltou dizer que 'ELA SÓ QUER APARECER', como muita gente que tá querendo pegar carona na nave com insultos, e não com suas opiniões. É diferente você não gostar de mim e desrespeitar a minha história", escreveu.

"Mais amor pra todos": Xuxa defende respeito à própria trajetória

Na sequência dos comentários, Xuxa afirmou que evita alimentar discussões com quem faz ataques contra ela, por acreditar que isso só aumenta a repercussão das críticas. Ainda assim, não deixou de se posicionar: "Mas acho que, quanto mais fala de TODOS que me agridem, mais eles vão falar… Na boa… tenho pena. Deve ser horrível (eu não sei) ter que precisar diminuir alguém para crescer ou aparecer."

Para fechar, a apresentadora reforçou a importância da empatia e do respeito entre pessoas de todas as idades, agradeceu o reconhecimento de Márcio Rolim e encerrou com um apelo: "MAIS AMOR PRA TODOS EM TODAS AS IDADES. Isso se chama educação e empatia. E obrigada por respeitar a minha história e a minha maturidade, que só vem com a idade."

Rosiane Pinheiro entra na treta e detona Mara Maravilha

A polêmica ganhou mais um capítulo quando a dançarina Rosiane Pinheiro, ex-participante de A Fazenda, decidiu se manifestar. Em comentário numa publicação da coluna Fabia Oliveira no Instagram, ela chamou Mara Maravilha de "invejosa" e cobrou mais empatia da apresentadora em meio à polêmica com Xuxa.

"Mara é invejosa, sempre foi! Falou, falou e no final o julgamento continua o mesmo! A hipocrisia religiosa é uma coisa surreal", escreveu Rosiane, citando em seguida versículos bíblicos para reforçar a crítica: "Usa o nome de Deus, cita autoridade espiritual, mas esquece o básico da palavra: 'Não julgueis, para que não sejais julgados' (Mateus 7:1) e 'Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra' (João 8:7)".

Ao encerrar, a dançarina cobrou empatia e amor ao próximo de Mara Maravilha: "É muito fácil apontar o dedo pra todo mundo, julgar a vida alheia e depois vestir a capa de santa perseguida. A Bíblia não é escudo pra falta de empatia, querida. Menos moralismo e mais amor ao próximo, porque Deus vê o coração e não a pose da internet!", concluiu.