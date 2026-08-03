Gilberto Gil fica preso em elevador e vive momento de tensão

Siga o A TARDE no Google

O cantor Gilberto Gil, de 84 anos, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em um elevador, neste domingo, 2, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, o artista não sofreu ferimentos e passa bem.

A informação foi divulgada pela equipe do músico nas redes sociais, que tranquilizou os fãs e agradeceu o atendimento prestado pelos bombeiros durante a ocorrência.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Hoje foi a vez de seu Gilberto. Já está tudo certo e agradecemos aos profissionais do Corpo de Bombeiros pela agilidade e cuidado durante toda a ocorrência", informou a equipe.

90 anos da mãe de Cazuza

O episódio aconteceu um dia depois de Gilberto Gil participar da comemoração pelos 90 anos de Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza. A festa, realizada na capital fluminense, reuniu artistas e amigos da família, entre eles Caetano Veloso.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música brasileira, Gil segue cumprindo normalmente sua agenda de compromissos. Segundo a equipe do artista, o incidente não trouxe consequências para a saúde do cantor.