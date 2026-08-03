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SUSTO

Gilberto Gil fica preso em elevador e vive momento de tensão

Informação foi divulgada pela equipe do músico nas redes sociais

Leilane Teixeira
Por
| Atualizada em
Imagem ilustrativa da imagem Gilberto Gil fica preso em elevador e vive momento de tensão
Foto: Redes sociais

O cantor Gilberto Gil, de 84 anos, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ficar preso em um elevador, neste domingo, 2, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, o artista não sofreu ferimentos e passa bem.

A informação foi divulgada pela equipe do músico nas redes sociais, que tranquilizou os fãs e agradeceu o atendimento prestado pelos bombeiros durante a ocorrência.

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"Hoje foi a vez de seu Gilberto. Já está tudo certo e agradecemos aos profissionais do Corpo de Bombeiros pela agilidade e cuidado durante toda a ocorrência", informou a equipe.

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90 anos da mãe de Cazuza

O episódio aconteceu um dia depois de Gilberto Gil participar da comemoração pelos 90 anos de Lucinha Araújo, mãe do cantor Cazuza. A festa, realizada na capital fluminense, reuniu artistas e amigos da família, entre eles Caetano Veloso.

Reconhecido como um dos maiores nomes da música brasileira, Gil segue cumprindo normalmente sua agenda de compromissos. Segundo a equipe do artista, o incidente não trouxe consequências para a saúde do cantor.

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Tags

entretenimento famosos gilberto gil Rio de Janeiro

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