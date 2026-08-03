PERFUMES DE LUXO
Aos 11 anos, filho de Simone Mendes ostenta coleção de perfumes
Perfumes do jovem variam entre R$ 500 e R$ 3,5 mil
Filho da cantora Simone Mendes, Henry Diniz já tem sua própria coleção de perfumes luxo. Com apenas 11 anos de idade, o herdeiro mais velho da artista sertaneja possui fragrâncias de todos os tipos em seu armário, com valores que variam entre R$ 500 e R$ 3,5 mil.
A coleção do jovem foi exibida em um vídeo publicado pelo criador de conteúdo sobre perfumaria Erik Wangz. Nas imagens, é possível ver cerca de 86 perfumes, a maioria deles importados.
Questionado sobre o seu favorito, o primogênito de Simone confessou que é o Althaïr, da Parfums de Marly, de R$ 2,8 mil. Se pudesse usar um a vida toda ou manter na coleção seria o Giorgio Armani Stronger With You Intensely, que custa R$ 950.
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Já o mais caro da coleção de Henry é o Blue Sapphire Boadicea, que custa R$ 3,5 mil e o mais elogiado pelas pessoas no dia a dia é o Rasasi Hawas Ice, que custa R$ 500.
Vale lembrar que além de Henry, Simone Mendes também tem outra filha, a pequena Zaya, de 5 anos de idade. As duas crianças são fruto do relacionamento da cantora com o empresário Kaká Diniz.