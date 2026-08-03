Thaís Carla admite uso de canetas emagrecedoras

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Thaís Carla abriu o coração para os seguidores sobre seu processo de emagrecimento. Em um vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a dançarina revelou que utilizou canetas emagrecedoras para auxiliar na eliminação de cerca de 100 kg, logo após realizar a cirurgia bariátrica.

“Muita gente perguntou se uso canetinhas emagrecedoras. Sim, mas as aprovadas pela Anvisa e com acompanhamento médico indicado para o meu caso”, disse ela na gravação, que foi compartilhada neste domingo, 2.

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No relato, a influenciadora também reforçou que o uso desses medicamentos deve ser recomendado e acompanhado por um médico, pois podem trazer efeitos colaterais severos durante a aplicação indevida.

“Faço questão de dizer com muita responsabilidade que o que serve para mim, às vezes, não serve para você. Esse medicamento pode fazer parte do tratamento de algumas pessoas, mas só um médico pode avaliar se existe indicação, definir a dose adequada para você e se existe indicação”, alertou.

Por fim, a famosa garantiu que as canetas não estão sendo o único meio utilizado por ela, que tem mantido uma rotina de exercícios físicos e alimentação regrada nos últimos meses.

“Também é importante lembrar que nenhum medicamento faz milagre sozinho. O cuidado com a saúde envolve acompanhamento profissional. Fazer atividade física dentro da sua possibilidade e ter mais hábitos saudáveis é muito importante durante o processo. Sempre defendi o respeito sobre os nossos corpos e sempre vou defender”, concluiu.