Lancha de cantora bate em árvores, deixa feridos e show é cancelado

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A cantora Viviane Batidão passou por um susto na manhã deste domingo, 2, após sofrer um acidente de lancha durante o deslocamento entre municípios do Pará. A própria artista informou o ocorrido por meio de suas redes sociais.

Segundo a equipe da cantora, a embarcação fazia o trajeto de volta de um show realizado em Oeiras do Pará com destino a Cametá quando saiu do percurso previsto e atingiu árvores na margem do rio.

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Em comunicado oficial, a assessoria informou que alguns integrantes da equipe tiveram ferimentos leves e luxações. Todos foram encaminhados para atendimento médico e passam bem.

Em razão do acidente, a apresentação que estava programada para este domingo na cidade de Curuçá, no Pará, foi cancelada. A decisão, de acordo com a equipe, foi tomada para priorizar a recuperação dos envolvidos.

"Agradecemos imensamente a compreensão e o apoio. Seguimos confiantes na recuperação de todos e, em breve, estaremos de volta aos palcos", diz a nota divulgada nas redes sociais.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas em estado grave, e a artista tranquilizou os fãs ao comunicar que ela e sua equipe estão recebendo os cuidados necessários.