Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

ENTRETENIMENTO

Lancha de cantora bate em árvores, deixa feridos e show é cancelado

Episódio aconteceu com a artista Viviane Batidão

Lucas Vilas Boas
Por
Cantora Viviane Batidão
Cantora Viviane Batidão - Foto: Divulgação/Alle Peixoto

A cantora Viviane Batidão passou por um susto na manhã deste domingo, 2, após sofrer um acidente de lancha durante o deslocamento entre municípios do Pará. A própria artista informou o ocorrido por meio de suas redes sociais.

Segundo a equipe da cantora, a embarcação fazia o trajeto de volta de um show realizado em Oeiras do Pará com destino a Cametá quando saiu do percurso previsto e atingiu árvores na margem do rio.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Em comunicado oficial, a assessoria informou que alguns integrantes da equipe tiveram ferimentos leves e luxações. Todos foram encaminhados para atendimento médico e passam bem.

Em razão do acidente, a apresentação que estava programada para este domingo na cidade de Curuçá, no Pará, foi cancelada. A decisão, de acordo com a equipe, foi tomada para priorizar a recuperação dos envolvidos.

Leia Também:

OFF DAS REDES

Virginia anuncia afastamento das redes após cirurgia das filhas
Virginia anuncia afastamento das redes após cirurgia das filhas imagem

MALU CHEGOU

Neta de Bell Marques nasce e pais se declaram: “Nós amamos muito você”
Neta de Bell Marques nasce e pais se declaram: “Nós amamos muito você” imagem

DENÚNCIA

Fiuk é denunciado ao Ministério Público por vizinhos
Fiuk é denunciado ao Ministério Público por vizinhos imagem

"Agradecemos imensamente a compreensão e o apoio. Seguimos confiantes na recuperação de todos e, em breve, estaremos de volta aos palcos", diz a nota divulgada nas redes sociais.

Apesar do susto, não houve registro de vítimas em estado grave, e a artista tranquilizou os fãs ao comunicar que ela e sua equipe estão recebendo os cuidados necessários.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Viviane Batidão Oficial (@vivianebatidaoficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

acidente Viviane Batidão

Relacionadas

Mais lidas