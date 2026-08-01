Neta de Bell Marques nasce e pais se declaram: “Nós amamos muito você”

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Malu Marques, neta do cantor Bell Marques, nasceu na noite de sexta-feira, 31, em Salvador. A pequena é filha de Rafa Marques e da influenciadora Pati Guerra.

Os pais revelaram no Instagram que Malu chegou ao mundo às 20h22 e surpreendeu a família ao estar de olhos abertos.

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“Ontem, às 20h22, vivemos a maior emoção das nossas vidas! Malu chegou ao mundo de olhos abertos, pronta pra explorar tudo e ser feliz. Nossos corações estão cheios de amor, e Malu já está recebendo todo nosso carinho e dedicação!”, disse o casal.

Pati e Pipo se declararam para a bebê: “Minha filha, que bênção ter você nos braços, depois de tantos planos e espera! Nós amamos muito você!”.

Desejo de construir família

Pati e Rafa publicaram um vídeo poucas horas antes do parto falando sobre a trajetória do relacionamento deles, o desejo que tinham de construir uma família e relembraram os melhores momentos do período da gestação.

A gravação emocionou os fãs do casal, que deixaram mensagens positivas para um bom parto e deram as boas-vindas ao bebê.

“Que Nossa Senhora do Bom Parto cuide de vocês”, disse uma internauta. “Meu Deus, eu estou chorando junto com eles! Que felicidade saber que vamos ver seu rostinho, Malu. Venha com muita saúde”, comentou outra.