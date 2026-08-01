Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

MALU CHEGOU

Neta de Bell Marques nasce e pais se declaram: “Nós amamos muito você”

Criança é filha de Rafa Marques e da influenciadora Pati Guerra

Edvaldo Sales
Por
Criança é filha de Rafa Marques e da influenciadora Pati Guerra
Criança é filha de Rafa Marques e da influenciadora Pati Guerra - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Malu Marques, neta do cantor Bell Marques, nasceu na noite de sexta-feira, 31, em Salvador. A pequena é filha de Rafa Marques e da influenciadora Pati Guerra.

Os pais revelaram no Instagram que Malu chegou ao mundo às 20h22 e surpreendeu a família ao estar de olhos abertos.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Ontem, às 20h22, vivemos a maior emoção das nossas vidas! Malu chegou ao mundo de olhos abertos, pronta pra explorar tudo e ser feliz. Nossos corações estão cheios de amor, e Malu já está recebendo todo nosso carinho e dedicação!”, disse o casal.

Pati e Pipo se declararam para a bebê: “Minha filha, que bênção ter você nos braços, depois de tantos planos e espera! Nós amamos muito você!”.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Patrícia Guerra (@patiguerra)

Leia Também:

ENTRE VAIAS E APLAUSOS

Bell Marques e Filhos de Gandhy se envolvem em confusão no Carnaval
Bell Marques e Filhos de Gandhy se envolvem em confusão no Carnaval imagem

FOLIA

Por que Bell Marques nunca tira a bandana? Cantor explica motivo
Por que Bell Marques nunca tira a bandana? Cantor explica motivo imagem

CARNAVAL

Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado
Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve isopor quebrado imagem

Desejo de construir família

Pati e Rafa publicaram um vídeo poucas horas antes do parto falando sobre a trajetória do relacionamento deles, o desejo que tinham de construir uma família e relembraram os melhores momentos do período da gestação.

A gravação emocionou os fãs do casal, que deixaram mensagens positivas para um bom parto e deram as boas-vindas ao bebê.

“Que Nossa Senhora do Bom Parto cuide de vocês”, disse uma internauta. “Meu Deus, eu estou chorando junto com eles! Que felicidade saber que vamos ver seu rostinho, Malu. Venha com muita saúde”, comentou outra.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Patrícia Guerra (@patiguerra)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bell Marques Rafa Marques

Relacionadas

Mais lidas