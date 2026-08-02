Virginia anuncia afastamento das redes após cirurgia das filhas

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A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou aos fãs que ficará um período afastada das redes sociais após as filhas passarem por uma cirurgia, na manhã deste domingo, 2.

Ela disse que Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, 3, fizeram cirurgia de amígdala e adenoide. “Graças a Deus foi tudo bem, correu como esperado e foi um sucesso. Para acompanhar o pós de perto e dar todo o carinho (do jeito que elas merecem), vou ficar off das redes sociais até a alta médica delas”, escreveu.

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Virginia marcou Zé Felipe, cantor e pai das meninas, e de Zé Leonardo, de quase dois anos, nos stories do Instagram. Ele repostou o comunicado em seu perfil de Instagram.

A loira retornou para Goiás na tarde de sábado, 1º, após passar férias com Vini Jr. depois da Copa do Mundo. O atleta deve voltar para a Espanha e se reapresentar ao Real Madrid.

Em uma postagem, Virginia fez uma declaração apaixonada ao jogador. “Nossas férias chegaram ao fim e quero deixar registrado o quanto sou feliz ao seu lado! Já estou com saudades”, escreveu ela.