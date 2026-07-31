Fiuk é denunciado ao Ministério Público por vizinhos

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Fiuk foi alvo de uma denúncia por parte de seus vizinhos de um condomínio em São Paulo. O cantor está sendo acusado de perturbação ao sossego, devido ao barulho excessivo durante as madrugadas e períodos de descanso.

De acordo com informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o documento aponta que o ex-BBB teria o hábito de ligar e acelerar veículos dentro de sua garagem, provocando ruídos altos entre janeiro de 2025 e março deste ano.

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A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), que realizou uma audiência com o famoso no dia 30 de junho, onde ele negou a proposta inicial de acordo, que previa a possibilidade dele prestar serviços comunitários ou pagar meio salário-mínimo em favor de um fundo ou entidade.

Após a não resolução do caso, Fiuk passou de denunciado para formalmente acusado, assumindo o lugar de réu na ação, que foi designada pelo juiz responsável no dia 7 de julho.