Namorada de Mbappé, atriz toma atitude drástica após notícias falsas

Ester Expósito usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre a circulação de notícias falsas envolvendo seu nome nas últimas semanas. Namorada do jogador francês Kylian Mbappé, a atriz espanhola revelou que entrará com um processo judicial contra aqueles que disseminaram informações mentirosas.

A atitude drástica foi anunciada por ela através de um post no Instagram, na manhã desta quinta-feira, 30. “Nos últimos meses, e especialmente nos dias de hoje, circularam nas redes sociais manchetes e informações falsas e difamatórias sobre mim e minha vida pessoal, que nada têm a ver com a realidade ou o que sou”, escreveu.

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“Embustes absurdos criados para sujar uma história entre duas pessoas e ferir minha dignidade. Nem tudo vale e desta vez sou obrigada a colocar o limite aqui e agir com ferramentas legais contra os responsáveis”, completou.

Post de Ester Expósito no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Namoro discreto com Mbappé

Juntos há alguns meses, Ester e Kylian têm tentado manter o relacionamento longe dos holofotes o máximo possível. Discretos nas redes sociais, o atleta e a atriz não costumam compartilhar registros juntos e nem interagir um com o outro.

As fotos lado a lado são registradas por paparazzis espalhados pelo mundo, que tem acompanhado as férias do casal, que já passou pelos Estados Unidos, França e Itália. Um dos cliques mais recentes foi o deles curtindo o dia em um iate de luxo.

Kylian Mbappé and Ester Expósito recent Italy vacation shots are wild 😭🇮🇹🙌 pic.twitter.com/VLrXP1aRip — Kriti 🍁 (@Kritishere20) July 30, 2026

Ele está nesse jogo forçado. Queria mesmo era estar com a loirinha dele pic.twitter.com/lmn955eJkx — kah (@kabiscoiteira) July 18, 2026

Em seu perfil do Instagram, Mbappé chegou a publicar um registro da amada vestindo seu uniforme da seleção francesa após a derrota na Copa do Mundo 2026 para a Espanha, mas apagou a imagem minutos depois.