Conheça Emilly Araújo, influenciadora que se casou com Davi Brito

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Davi Brito se casou nesta semana. O campeão do BBB 24 oficializou sua relação de 4 meses com Emilly Araújo e compartilhou registros da ida do casal ao cartório nas redes sociais, alegando que estava feliz por dar esse novo passo em sua vida.

“Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento”, escreveu ele na legenda da publicação.

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Além da curiosidade do público sobre a relação, que foi anunciada publicamente no fim de junho, internautas se questionaram sobre a história de Emilly, que atua como influenciadora digital em Salvador, na Bahia, e possui o mesmo nome da campeã do BBB 17.

Quem é Emilly Araújo?

Natural de Jequié, município do interior baiano, Emilly Araújo ficou conhecida nas redes sociais ao compartilhar sua rotina. Produzindo conteúdos de looks e beleza, a jovem acumula cerca de 170 mil seguidores.

Ela também é mãe de duas crianças: Bernardo, de quatro anos, e Maria Helena, de dois, que já foram registradas brincando com o padrasto em alguns vídeos publicados pela própria Emilly.

Em seu perfil do Instagram, a influenciadora chegou a revelar que enfrentou problemas de saúde durante a gestação do primeiro filho, que só foi descoberta com 4 meses. Na época, ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para realizar o acompanhamento necessário.

Atualmente, Emilly e Davi compartilham registros de sua rotina como casal, sua fé em Deus e seus projetos futuros.