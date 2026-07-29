Avaliado em R$ 1 milhão: conheça o novo carro de luxo de Neymar Jr

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Neymar adquiriu um novo carro de luxo. O atleta foi flagrado por fãs passeando pelas ruas de Santos, litoral de São Paulo, com sua BMW M4 Competition, avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

O vídeo foi compartilhado pela dona do perfil gastronômico Um Toque De Amor, que parou para conversar com o craque do Santos. “Está maravilhoso, vocês merecem tudo de bom. Fica com Deus”, declarou o jogador de futebol ao elogiar o restaurante da fã.

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O automóvel, que foi escolhido no tom metálico oficial Isle of Man Green, possui um motor de 3.0 de 6 cilindros em linha M TwinPower Turbo, potência 510 cavalos e velocidade máxima de 290 km/h.

A BMW faz parte da coleção de alto padrão do famoso, juntamente com um helicóptero Airbus ACH145 (ou BK 117 D-2), um avião modelo Dassault Falcon 900LX e uma réplica do Batmóvel, inspirado no veículo de Batman.

Fortuna de Neymar

Com passagens significativas pelos times Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e Al Hilal, Neymar Jr acumulou uma fortuna avaliada em R$ 6,5 bilhões. O atleta possui diversos veículos e empreendimentos de luxo espalhados pelo Brasil.

Um dos investimentos mais recentes do jogador de futebol foi um prédio localizado na praia de Itapema, em Santa Catarina, que possui mais de 40 andares e terá apartamentos avaliados em cerca de R$ 52 milhões.