Andressa Urach anuncia seleção para gravar conteúdo com homem virgem

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Andressa Urach terminou seu relacionamento e voltou a produzir conteúdo adulto. Com o retorno, a famosa chocou os internautas ao abrir uma seleção entre os assinantes para gravar com um homem virgem.

Segundo a influenciadora, ela sempre teve curiosidade em ser a primeira experiência de alguém e afirma que quer “dar o selo de virgindade” para um dos seus fãs.

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"Eu sempre tive esse fetiche de ser a primeira vez de alguém. Quero viver esse momento com um homem que nunca teve essa experiência", contou.

Como participar da seleção de Urach?

Os interessados devem enviar um vídeo de apresentação relatando quem são, o porquê desejam gravar com ela e o que motivou a participar do concurso.

O selecionado deve ser escolhido nas próximas semanas e será feito entre os candidatos inscritos.

"Quero conhecer um pouco da história de cada um. Não quero escolher apenas pela aparência, quero entender quem realmente deseja viver essa experiência comigo", disse.