Cobertura onde Elize Matsunaga matou marido está à venda por valor milionário

A cobertura triplex onde Elize Matsunaga assassinou seu marido, o empresário Marcos Matsunaga, está à venda. Localizado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, o imóvel está sendo oferecido pelo valor de R$ 2,8 milhões.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Ullisses Campbell, do portal O Globo, a venda do apartamento está sendo mediada e negociada pelos pais de Marcos, que são os atuais proprietários após vencerem uma batalha judicial contra Elize.

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O local conta com uma estrutura de alto padrão e ocupa quatro pavimentos de um edifício. Dentre os cômodos luxuosos estão piscina privativa, sauna seca com sala de descanso, adega climatizada e dois depósitos no subsolo.

Com 370 metros quadrados, o apartamento também possui cinco suítes, quatro vagas de garagem e vista panorâmica da cidade de São Paulo. Além de um quarto do pânico, escondido atrás de um armário e equipado com portas blindadas, climatização independente e linha telefônica exclusiva.

Morte de Marcos

Herdeiro e diretor executivo da indústria de alimentos Yoki, Marcos Matsunaga foi morto pela companheira Elize dentro do apartamento na Vila Leopoldina, em maio de 2012. O assasisnato foi ocasionado após uma discussão, onde a jovem descobriu um caso extraconjugal do marido.

Insultada por Marcos, Elize o matou com tiros e depois esquartejou o corpo, para não deixar vestígios do ocorrido no imóvel. Na época, ela transportou os restos mortais em malas até uma área de mata em Cotia, na Grande São Paulo, onde foram abandonados e encontrados pela polícia.

Elize Matsunaga foi presa e condenada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, através de uma decisão do Tribunal do Júri em 2016. No entanto, a pena foi reduzida para 16 anos, 3 meses e 3 dias, os quais ela cumpre em regime aberto atualmente.