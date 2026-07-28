Davi Brito anuncia casamento um mês após assumir relacionamento

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Davi Brito anunciou o casamento civil com a influenciadora Emily Araújo nesta terça-feira, 29, em Salvador. O matrimônio foi compartilhado pelo casal em suas redes sociais.

Após quatro meses de relacionamento, o casal decidiu oficializar a união no cartório. Em publicação, Davi Brito celebrou a união: “Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado”.

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Vestido com a camisa do Esporte Clube Bahia, Davi Brito ainda afirmou que é “apenas o começo”.

“Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade”, revelou o ex-BBB.

Relacionamento com Emily Araújo

O casal está junto há quatro meses, mas assumiram o relacionamento em junho deste ano nas redes sociais. Desde então, o ex-BBB vem compartilhando momentos juntos e fotos com os seguidores.

Nos comentários, os internautas comemoraram o casamento entre os influenciadores. “O amor venceu mais uma vez, sejam felizes”, disse um internauta. Outro criticou: “Tá aí uma corajosa”. “ Deus abençoe sempre essa união”, comentou um terceiro.