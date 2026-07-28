Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

MUDANÇA DE VIDA

Lembra dela? Atriz que brilhou em Malhação mostra rotina entre Brasil e Mônaco

Artista se divide entre os dois países devido ao namoro com piloto alemão

Franciely Gomes
Por
Atriz fez sucesso em sua temporada de Malhação
Atriz fez sucesso em sua temporada de Malhação - Foto: Reprodução | TV Globo

Anajú Dorigon tem vivido uma rotina dividida entre pontes aéreas nos últimos meses. Conhecida por interpretar a personagem Jade, na novela Malhação-Sonhos, da TV Globo, a atriz de 32 anos equilibra a vida entre o Brasil e Mônaco, país europeu.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por ANAJÚ (@anajudorigon)

As viagens frequentes são ocasionadas pela visita ao seu namorado, o piloto alemão de Fórmula E Maximilian Günther. Com isso, a morena contou que tem passado metade dos meses em cada um dos dois países.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Maximilian Günther (@maximilianguenther)

No entanto, ela garantiu que não pretende deixar sua residência fixa em São Paulo. “Jamais deixaria minha profissão e meu país. Não sei se me vejo tendo uma só casa, mas certamente terei duas: uma aqui e outra lá”, disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

No bate-papo, Anajú também ressaltou que está estudando alemão para poder se comunicar na mesma língua que o amado, que também tem se dedicado ao aprendizado do português.

Leia Também:

VIRALIZOU

Zé Felipe reage a críticas por vídeo do filho com conotação sexual
Zé Felipe reage a críticas por vídeo do filho com conotação sexual imagem

CONFUSÃO

Namorada de Lamine Yamal é acusada de tentar ‘golpe da barriga’
Namorada de Lamine Yamal é acusada de tentar ‘golpe da barriga’ imagem

POLÊMICA

Ex de filha de Ana Maria Braga se recusa a assinar divórcio e contesta acusações
Ex de filha de Ana Maria Braga se recusa a assinar divórcio e contesta acusações imagem

Trajetória de Anajú na TV

Longe das telinhas da Globo desde 2015, Anajú Dorigon marcou seu retorno à atuação em 2026. A atriz fez uma participação especial na novela “A Nobreza do Amor” e em uma novela vertical da emissora, exibida no Globoplay.

Ela também participou do filme da Netflix “Uma Garota de Classe”, inspirado na história do crime cometido por Elize Matsunaga. Na trama, ela dá vida à amante do marido da personagem principal, que é assassinado.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

atriz atriz da Globo Malhação

Relacionadas

Mais lidas