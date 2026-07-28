Lembra dela? Atriz que brilhou em Malhação mostra rotina entre Brasil e Mônaco

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Anajú Dorigon tem vivido uma rotina dividida entre pontes aéreas nos últimos meses. Conhecida por interpretar a personagem Jade, na novela Malhação-Sonhos, da TV Globo, a atriz de 32 anos equilibra a vida entre o Brasil e Mônaco, país europeu.

As viagens frequentes são ocasionadas pela visita ao seu namorado, o piloto alemão de Fórmula E Maximilian Günther. Com isso, a morena contou que tem passado metade dos meses em cada um dos dois países.

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No entanto, ela garantiu que não pretende deixar sua residência fixa em São Paulo. “Jamais deixaria minha profissão e meu país. Não sei se me vejo tendo uma só casa, mas certamente terei duas: uma aqui e outra lá”, disse ela, em entrevista ao jornal O Globo.

No bate-papo, Anajú também ressaltou que está estudando alemão para poder se comunicar na mesma língua que o amado, que também tem se dedicado ao aprendizado do português.

Trajetória de Anajú na TV

Longe das telinhas da Globo desde 2015, Anajú Dorigon marcou seu retorno à atuação em 2026. A atriz fez uma participação especial na novela “A Nobreza do Amor” e em uma novela vertical da emissora, exibida no Globoplay.

Ela também participou do filme da Netflix “Uma Garota de Classe”, inspirado na história do crime cometido por Elize Matsunaga. Na trama, ela dá vida à amante do marido da personagem principal, que é assassinado.