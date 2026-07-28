POLÊMICA
Ex de filha de Ana Maria Braga se recusa a assinar divórcio e contesta acusações
Mariana Maffeis entrou com uma medida protetiva contra o ex
Novos desdobramentos da separação de Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, do professor de ioga Badarik González vieram a público. O casal está separado há cerca de dois meses.
Após Mariana obter uma medida protetiva contra o ex-marido, ele reagiu com uma transmissão ao vivo neste domingo, 26, nas redes sociais para contestar as acusações.
González afirmou estar sem contato com os dois filhos desde a separação e questionou os motivos da decisão judicial. Ele disse ainda que nunca agrediu os filhos e reclama de não ter sido ouvido antes da concessão da medida.
“Meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam? Não escutaram minha versão. Sempre fui um pai presente. Nunca bati nos meus filhos”, declarou.
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González se recusa a assinar o divórcio
O colombiano também afirmou que se recusa a assinar o divórcio. Segundo ele, uma tentativa de conciliação não avançou e o documento apresentado não reflete o que considera correto.
“Não consegui conciliação. Amo minha esposa, se é que posso falar assim. Não assinei o divórcio porque não posso concordar com o que está escrito. Não sou criminoso, não tenho antecedentes em nenhum lugar do mundo”, disse.
Além disso, Badarik González revelou que chegou a ser preso durante o andamento do processo e afirmou que contou com a ajuda do consulado de seu país para deixar a prisão.
De acordo com o professor de Ioga, a detenção aconteceu há cerca de dois meses, período em que já estava proibido de se aproximar dos dois filhos que teve com Mariana.
“Fiquei preso, e não saí por fiança. O consulado da Colômbia que me soltou. O processo tem 66 folhas, nem consegui ler por completo minhas acusações. Não aguento e têm dois meses que as investigações não andam, porque essas acusações são inventadas”, declarou.
Fim do casamento
Mariana já havia comentado publicamente o fim do casamento em seu canal no YouTube. Ela afirmou que percebeu não ser mais possível manter a relação e associou o término a um padrão que, segundo ela, se repete em sua vida afetiva.
“Eu percebi que realmente eu não poderia mais o ter como companheiro. Isso é dolorido, mas também é libertador”, pontuou. A filha de Ana Maria Braga também disse acreditar que sua condição financeira e o fato de ser filha de uma personalidade conhecida influenciam seus relacionamentos.
Falta de diálogo
Na oportunidade, Mariana descreveu o casamento como uma relação marcada pela falta de diálogo. “Um relacionamento, quando se perde totalmente o diálogo, é difícil para nós mulheres continuarmos nos aventurando numa terra inóspita”, refletiu.
O rapaz já havia se tornado alvo de comentários nas redes sociais durante o casamento por viver na propriedade da família de Ana Maria Braga.
Em 2024, após a repercussão de um vídeo em que acompanhava os filhos em uma aula de equitação, respondeu às críticas dizendo que a simplicidade não está ligada ao padrão de vida.
Na ocasião, ele disse: “Sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós”.