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CONFUSÃO

Namorada de Lamine Yamal é acusada de tentar ‘golpe da barriga’

Modelo foi alvo de diversas acusações envolvendo sua relação com atleta

Franciely Gomes
Por
Yamal e Inés estiveram juntos durante a Copa do Mundo
Yamal e Inés estiveram juntos durante a Copa do Mundo - Foto: Reprodução | Instagram

Inés García teve seu nome envolvido em uma confusão nesta semana. Atual namorada do jogador Lamine Yamal, que venceu a Copa do Mundo 2026 com a Espanha, a modelo foi acusada de tentar aplicar o famoso “golpe da barriga” no atleta.

A acusação foi feita pelo ex-namorado dela, Gonzalo Torres. O rapaz fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 27, afirmando que a jovem mentiu sobre diversas coisas, incluindo ao alegar que ele e ela eram apenas amigos.

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“Guardei tudo o que aconteceu entre nós como um homem e nunca falei muito. Mas agora você anda por aí dizendo que nós não estávamos apaixonados, que eu era apenas seu amigo”, escreveu ele.

Post do ex-namorado de Inés nas redes sociais
Post do ex-namorado de Inés nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Em seguida, Torres acusou Inés de se relacionar com Yamal apenas por interesse em engravidar e sobreviver com a pensão alimentícia dada por ele, que ganha cerca de 30 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 191 milhões na cotação atual), jogando no Barcelona.

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“Você não o ama. Você só quer engravidar e prendê-lo por causa da pensão da criança. Espero que ele perceba isso a tempo”, disparou ele, apagando a publicação minutos depois.

Até o momento, Inés e Lamine Yamal não se pronunciaram sobre o caso. Eles estão juntos há menos de um ano e ganharam os holofotes da mídia durante a Copa do Mundo 2026, onde a jovem passou a compartilhar vídeos se arrumando para os jogos e fotos íntimas ao lado do jogador.

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