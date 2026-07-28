CONFUSÃO
Namorada de Lamine Yamal é acusada de tentar ‘golpe da barriga’
Modelo foi alvo de diversas acusações envolvendo sua relação com atleta
Inés García teve seu nome envolvido em uma confusão nesta semana. Atual namorada do jogador Lamine Yamal, que venceu a Copa do Mundo 2026 com a Espanha, a modelo foi acusada de tentar aplicar o famoso “golpe da barriga” no atleta.
A acusação foi feita pelo ex-namorado dela, Gonzalo Torres. O rapaz fez um post em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira, 27, afirmando que a jovem mentiu sobre diversas coisas, incluindo ao alegar que ele e ela eram apenas amigos.
“Guardei tudo o que aconteceu entre nós como um homem e nunca falei muito. Mas agora você anda por aí dizendo que nós não estávamos apaixonados, que eu era apenas seu amigo”, escreveu ele.
Em seguida, Torres acusou Inés de se relacionar com Yamal apenas por interesse em engravidar e sobreviver com a pensão alimentícia dada por ele, que ganha cerca de 30 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 191 milhões na cotação atual), jogando no Barcelona.
Leia Também:
“Você não o ama. Você só quer engravidar e prendê-lo por causa da pensão da criança. Espero que ele perceba isso a tempo”, disparou ele, apagando a publicação minutos depois.
Até o momento, Inés e Lamine Yamal não se pronunciaram sobre o caso. Eles estão juntos há menos de um ano e ganharam os holofotes da mídia durante a Copa do Mundo 2026, onde a jovem passou a compartilhar vídeos se arrumando para os jogos e fotos íntimas ao lado do jogador.