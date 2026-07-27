Briga envolvendo equipe de dupla sertaneja deixa homem em estado grave

Uma apresentação da dupla sertaneja Felipe e Rodrigo terminou em confusão durante a festa ExpoNaza, no município de Nazareno, Minas Gerais. Integrantes da equipe dos artistas se envolveram em uma confusão que ocasionou no ferimento de cinco pessoas, deixando uma delas em estado grave.

Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, a briga aconteceu na noite do último sábado, 25, por volta das 3h50, na Rua Francisco Ribeiro Carvalho, no Centro da cidade.

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O ônibus da dupla estava estacionado na região, quando um grupo de três pessoas resolveu pedir carona para o motorista do veículo. Os integrantes do trio foram identificados como Brenda Resende, rainha do Torneio Leiteiro do evento, o irmão dela, Luann Resende, e o namorado dela, que não teve a identidade revelada.

Luann teria se envolvido em uma luta corporal com seguranças do grupo e sofreu ferimentos graves, sendo às pressas para o Hospital Regional de Barbacena (MG), onde passou por uma cirurgia de reconstrução do crânio e segue em observação no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

Além de Luann Resende, Brenda, o namorado, o motorista e um segurança também sofreram ferimentos leves. Eles foram atendidos e liberados, prestando depoimento na delegacia responsável pelo caso, onde alegaram legítima defesa.

Versão da dupla

Em nota, a equipe de Felipe e Rodrigo informou que os artistas não estiveram envolvidos na confusão e só obtiveram conhecimento dos fatos envolvendo a equipe um tempo depois.

Leia a nota completa:

“Sobre os fatos ocorridos na madrugada deste sábado (25/07), em Nazareno/MG, esclarecemos que Felipe & Rodrigo só tiveram conhecimento da ocorrência na chegada à cidade de Santana do Manhuaçu/MG.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência REDS nº 2026-033982819-001 (registrado em 25/07/2026, às 04h31), por volta das 3h20 da madrugada, o ônibus da dupla, que estava estacionado e com parte da equipe descansando em seu interior, foi alvo da invasão de algumas pessoas que, de acordo com o registro policial, apresentavam aparentes sinais de embriaguez. Uma discussão acalorada se iniciou, culminando em agressões mútuas. Vale ressaltar que a própria equipe da dupla acionou a Polícia Militar, e todos os envolvidos receberam pronto atendimento.

Reforçamos que Felipe & Rodrigo e sua equipe repudiam qualquer forma de violência. Até que tudo seja devidamente esclarecido, os envolvidos foram afastados de suas atividades.

Confiamos no trabalho das autoridades competentes para a completa apuração dos fatos e o devido esclarecimento das circunstâncias da ocorrência.

Desde o momento em que tomou conhecimento do caso, a equipe passou a colaborar com as autoridades. Ainda no sábado, um representante foi ao hospital onde está internado um dos envolvidos. Também entramos em contato com a Brenda (irmã), nos colocando à disposição para prestar o suporte e toda a assistência necessária, e ainda não tivemos retorno”.

Versão de Brenda

Em seu perfil do Instagram, Brenda Resende também se manifestou e deu sua versão dos fatos, alegando que não provocou os seguranças do ônibus da dupla sertaneja.

“Tem gente achando que a gente fez algo que pudesse ter agitado o segurança, mas não. Acho que era o motorista do ônibus: pedimos ele para poder dar uma voltinha com a gente na cidade. E, aí, ele mandou fechar a porta do ônibus, foi super agressivo nas palavras”, disse ela.

“A gente fechou e saiu andando. Quando demos 5 passos pra frente, já juntou um monte de seguranças discutindo com a gente, começaram a peitar meu irmão e meu namorado, e depois ameaçaram atirar. Pedi pro segurança não fazer nada porque foi só uma brincadeira de mau gosto”, concluiu.