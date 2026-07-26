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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Globo edita novela 'Quem Ama Cuida' após grave denúncia

Após a reclamação formal, a emissora executou procedimentos de edição nos arquivos audiovisuais

Jair Mendonça Jr
Por
Sequência envolve os personagens Adriana (Letícia Colin), Ademir (Dan Stulbach) e Suely (Julia Stockler)
Sequência envolve os personagens Adriana (Letícia Colin), Ademir (Dan Stulbach) e Suely (Julia Stockler) - Foto: Reprodução Redes Sociais

A TV Globo modificou capítulos da novela "Quem Ama Cuida". A alteração ocorreu após a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) enviar notificação extrajudicial à emissora. A instituição contestou a exibição de sua marca em uma sequência de assédio sexual.

Entenda o caso

A sequência envolve os personagens Adriana (Letícia Colin), Ademir (Dan Stulbach) e Suely (Julia Stockler). Durante a cena em que o assédio ocorre, placas com a identificação da AASP aparecem no cenário ao fundo.

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A entidade declarou publicamente que não autorizou o uso de sua marca na sequência de violência. A instituição questionou a associação de sua imagem ao enredo exibido.

Medidas adotadas pela emissora

Após a reclamação formal, a emissora executou procedimentos de edição nos arquivos audiovisuais:

  • O capítulo original foi substituído no serviço de streaming Globoplay pela versão reeditada.
  • Chamadas comerciais e materiais promocionais com a identificação visual da associação foram retirados de circulação.
  • Trechos gravados para os próximos episódios passaram por revisão para remoção de elementos visuais institucionais.
  • Os capítulos seguintes, focados na denúncia formal de Suely contra Ademir, serão transmitidos sem referências a marcas ou instituições reais nos cenários.

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