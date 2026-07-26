Globo edita novela 'Quem Ama Cuida' após grave denúncia

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A TV Globo modificou capítulos da novela "Quem Ama Cuida". A alteração ocorreu após a Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) enviar notificação extrajudicial à emissora. A instituição contestou a exibição de sua marca em uma sequência de assédio sexual.

Entenda o caso

A sequência envolve os personagens Adriana (Letícia Colin), Ademir (Dan Stulbach) e Suely (Julia Stockler). Durante a cena em que o assédio ocorre, placas com a identificação da AASP aparecem no cenário ao fundo.

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A entidade declarou publicamente que não autorizou o uso de sua marca na sequência de violência. A instituição questionou a associação de sua imagem ao enredo exibido.

Medidas adotadas pela emissora

Após a reclamação formal, a emissora executou procedimentos de edição nos arquivos audiovisuais: