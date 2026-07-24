Decisão de Pedro muda tudo em Quem Ama Cuida após reviravolta

Uma reviravolta promete mexer com os próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Depois de mudar de ideia, Suely (Julia Stockler) toma uma decisão que coloca Pedro (Chay Suede) diante do maior dilema de sua vida: representar a secretária na denúncia de assédio contra o próprio pai, Ademir (Dan Stulbach), ou preservar o relacionamento de fachada para proteger a família.

A mudança acontece após uma conversa decisiva com Adriana (Leticia Colin), responsável por incentivar Suely a levar a denúncia adiante. Sem espaço para recuar, Pedro percebe que qualquer escolha terá consequências profundas e poderá mudar sua vida para sempre.

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O conflito marca um dos momentos mais importantes da trama e deve provocar novos desdobramentos envolvendo a família do protagonista, além de abrir caminho para outras reviravoltas que prometem movimentar a novela das nove da Globo.



Pedido inesperado coloca Pedro contra a parede

Pedro já havia demonstrado que estava disposto a enfrentar o próprio pai na Justiça. Em capítulos anteriores, o advogado chegou a admitir que sente vergonha de ser filho de Ademir, mostrando que o vínculo entre os dois estava cada vez mais abalado.

Agora, tudo muda quando Suely volta ao escritório decidida a formalizar a denúncia. Em cenas previstas para o capítulo desta sexta-feira, 24, ela procura o advogado e deixa clara sua decisão. "Eu vou confiar em você. Eu quero que você me represente na denúncia de assédio que eu vou fazer contra o seu pai"

A declaração elimina qualquer possibilidade de recuo e obriga Pedro a escolher entre a família e aquilo que considera ser o certo.

Plano de Adriana começa a dar resultado

A decisão de Suely representa mais um passo no plano de vingança de Adriana. Depois de ter sido presa injustamente pelo assassinato de Arthur (Antonio Fagudes), ela faz de Ademir seu primeiro grande alvo.

O objetivo é destruir a reputação do advogado, fazendo com que as denúncias de assédio venham à tona e provoquem consequências irreversíveis dentro e fora da família.

Casamento chega ao fim e abre nova história

As revelações também terão impacto direto na vida pessoal de Ademir. Ao descobrir os casos de assédio, Dora (Mariana Ximenes) decidirá colocar um ponto final no casamento e pedirá a separação imediatamente.

O rompimento abrirá espaço para um novo envolvimento amoroso na novela. André (Henrique Barreira) passará a se aproximar da ex-mulher do tio, em uma trama que, segundo o Notícias da TV, acabou sendo suavizada pela Globo, especialmente porque a personagem de Mariana Ximenes integra uma ação de merchandising.