‘FILHOS DO DIVINO’
Perdeu, Carminha: novo par romântico de Tufão em Avenida Brasil 2 é revelado
Ex-jogador não voltará a se envolver com a personagem de Adriana Esteves
‘Avenida Brasil 2’ terá uma mudança muito importante na vida amorosa de Tufão (Murilo Benício). O ex-jogador não voltará a se envolver com Carminha (Adriana Esteves).
Na nova fase da história, ele ficará viúvo e engatará um romance com Salomé, personagem de Thalita Carauta. As informações são do jornal Extra.
Escalada como uma das protagonistas da sequência, a atriz interpretará a dona de um restaurante que cruzará o caminho de Tufão e assumirá papel central na trama.
Thalita já participou das três novelas mais recentes de João Emanuel Carneiro, autor do folhetim, e agora ganha espaço de destaque na continuação do maior sucesso da carreira do novelista. A artista fez ‘Segundo Sol’ (2018), ‘Todas as Flores’ (2022) e ‘Mania de Você’ (2024).
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A nova novela, que tem como título provisório ‘Filhos do Divino’, está prevista para estrear em janeiro, substituindo ‘Quem Ama Cuida’ na faixa das nove.
A trama deve manter o universo suburbano que marcou a obra original, mas com novos conflitos e personagens. Alguns nomes do elenco original devem retornar, incluindo Murilo Benício no papel de Tufão.
No entanto, a história será ambientada anos após os acontecimentos da primeira fase, o que justificará mudanças importantes na trajetória dos personagens.
A Globo trata o projeto como uma das principais apostas da dramaturgia para os próximos anos.
‘Avenida Brasil’ foi um fenômeno de audiência e repercussão em 2012, com forte impacto internacional e grande mobilização do público.