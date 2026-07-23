Repórter da Globo é encontrado morto aos 33 anos

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Caique Verli, de 33 anos, jornalista e repórter da TV Gazeta (afiliada da rede Globo), foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, 23, no apartamento onde morava, em Vitória, no Espírito Santo.

A Samu chegou a ser acionada por amigos do jornalista, mas o óbito foi confirmado ainda no imóvel. A morte está sendo investigada pela Polícia Civil.

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As investigações iniciais apontam para causas naturais, possivelmente relacionadas a uma crise convulsiva, sem indícios de violência ou crime.

Quem era Caique Verli?

Natural de Minas Gerais e formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), ele construiu sua carreira no jornalismo capixaba, passando pelo portal A Gazeta e rádio CBN.

Em nota oficial, a Rede Gazeta prestou as condolências pela perda do profissional. “Caique deixa um legado de dedicação e comprometimento com o jornalismo, e será lembrado com carinho e admiração por todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado”, disse.