Dado Dolabella processa Globo por relembrar supostas agressões

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Dado Dolabella entrou com uma ação contra a Globo. No processo, o ator reclama de a empresa ter relembrado antigos casos em que ele foi acusado de agressão, em reportagens publicadas no ano passado. Dolabella já havia processado a Record e a Band.

O caso corre na 19ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). O ator diz que reportagens na TV e em veículos do grupo falaram de casos em que não houve condenação definitiva. Ele e os advogados dizem que houve uma tentativa de manchar sua imagem.

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“Esta conduta configura calúnia, ao reiterar imputações de fatos definidos como crime, e difamação, ao manchar gravemente a reputação de Dolabella ao associá-lo a um histórico de violência”, diz o processo.

O ator quer uma compensação financeira e pede a remoção imediata da matéria dos portais administrados pela empresa carioca, além de solicitar um direito de resposta a ser veiculado na programação televisiva, portais e canais digitais do canal.

Acusações

Dado Dolabella acumula quatro denúncias formais movidas por antigas companheiras. A atriz Luana Piovani fez um dos registros.

Embora afirme não ter sofrido condenação nesse episódio, ele próprio confessou o ato durante entrevista a Roberto Cabrini, na Record. “Agredi, agredi. Eu reconheço”, disse o ator.

Viviane Sarayhba, Marina Dolabella (que também é prima dele) e Marcela Tomaszewski também acionaram os tribunais contra Dado.

No caso de Viviane e Marina, houve condenação em primeira instância. A defesa interpôs recursos que permanecem pendentes de julgamento definitivo.

A situação envolvendo Tomaszewski continua pendente de um desfecho judicial. A influenciadora e modelo chegou a desmentir o ocorrido, mas se retratou posteriormente, ratificando ter enfrentado episódios de violência física e emocional. Ela relatou que ele a persuadiu a ocultar a verdade sobre os fatos.

Fora das telas

Dado Dolabella está afastado das novelas e produções televisivas desde 2014, período em que participou da novela ‘Vitória’, da Record.

Na época, ele acabou desvinculado do projeto após envolver-se em um conflito com um profissional da equipe de produção, que também o denunciou por conduta agressiva.