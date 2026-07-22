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POLÊMICA

Dado Dolabella processa Globo por relembrar supostas agressões

Ator acumula quatro denúncias formais movidas por antigas companheiras

Edvaldo Sales
Por
Ator acumula quatro denúncias formais movidas por antigas companheiras
Ator acumula quatro denúncias formais movidas por antigas companheiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Dado Dolabella entrou com uma ação contra a Globo. No processo, o ator reclama de a empresa ter relembrado antigos casos em que ele foi acusado de agressão, em reportagens publicadas no ano passado. Dolabella já havia processado a Record e a Band.

O caso corre na 19ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). O ator diz que reportagens na TV e em veículos do grupo falaram de casos em que não houve condenação definitiva. Ele e os advogados dizem que houve uma tentativa de manchar sua imagem.

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“Esta conduta configura calúnia, ao reiterar imputações de fatos definidos como crime, e difamação, ao manchar gravemente a reputação de Dolabella ao associá-lo a um histórico de violência”, diz o processo.

O ator quer uma compensação financeira e pede a remoção imediata da matéria dos portais administrados pela empresa carioca, além de solicitar um direito de resposta a ser veiculado na programação televisiva, portais e canais digitais do canal.

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Acusações

Dado Dolabella acumula quatro denúncias formais movidas por antigas companheiras. A atriz Luana Piovani fez um dos registros.

Embora afirme não ter sofrido condenação nesse episódio, ele próprio confessou o ato durante entrevista a Roberto Cabrini, na Record. “Agredi, agredi. Eu reconheço”, disse o ator.

Viviane Sarayhba, Marina Dolabella (que também é prima dele) e Marcela Tomaszewski também acionaram os tribunais contra Dado.

No caso de Viviane e Marina, houve condenação em primeira instância. A defesa interpôs recursos que permanecem pendentes de julgamento definitivo.

A situação envolvendo Tomaszewski continua pendente de um desfecho judicial. A influenciadora e modelo chegou a desmentir o ocorrido, mas se retratou posteriormente, ratificando ter enfrentado episódios de violência física e emocional. Ela relatou que ele a persuadiu a ocultar a verdade sobre os fatos.

Fora das telas

Dado Dolabella está afastado das novelas e produções televisivas desde 2014, período em que participou da novela ‘Vitória’, da Record.

Na época, ele acabou desvinculado do projeto após envolver-se em um conflito com um profissional da equipe de produção, que também o denunciou por conduta agressiva.

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