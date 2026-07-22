Pilar sequestra mãe de Adriana e comete grande erro em Quem Ama Cuida

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Pilar ultrapassa todos os limites em Quem Ama Cuida ao colocar em prática um plano perigoso para tentar afastar Adriana (Leticia Colin) de uma vez por todas.

Convencida de que precisa intimidar a rival, a empresária manda sequestrar Elisa (Isabela Garcia), mãe da fisioterapeuta, mas a estratégia acaba provocando justamente o efeito contrário ao esperado.

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A atitude extrema faz Adriana perceber que a adversária perdeu completamente o controle. Em vez de recuar, a protagonista encontra novos motivos para seguir em frente com sua vingança e volta a se aproximar de Pedro (Chay Suede).

Sequestro deixa Elisa em pânico

Segundo o Notícias da TV, tudo começa quando Pilar (Isabel Teixeira) vê Elisa caminhando sozinha pela rua. Sem hesitar, ela ordena que Iuri (José Loreto) intercepte a dona de casa e a obrigue a entrar no carro.

Durante a abordagem, Elisa fica completamente apavorada. Aproveitando a situação, Pilar reforça que quer ver Adriana novamente atrás das grades e exige que a ex-detenta desapareça de seu caminho.

Mesmo abalada, Elisa decide esconder o ocorrido da filha. No entanto, ela acaba desabafando com Otoniel (Tony Ramos), que considera impossível manter o segredo e revela toda a situação para a neta.

Adriana tenta reagir, mas recua

Ao descobrir que a mãe foi sequestrada e ameaçada, Adriana perde o controle e decide enfrentar Pilar diretamente. Ela vai até o esconderijo da rival determinada a exigir explicações.

A tentativa, porém, termina mal. Diante de novas ameaças, a fisioterapeuta teme colocar em risco sua liberdade condicional e prefere abandonar o confronto antes que a situação fique ainda mais grave.

Plano da vilã fortalece aliança

Depois do episódio, Adriana conclui que Pilar iniciou uma escalada perigosa e procura Pedro.

O reencontro aproxima novamente os dois justamente quando o advogado enfrenta uma batalha contra o próprio pai, Ademir (Dan Stulbach), após decidir defender Suely (Julia Stockler) e outras mulheres que denunciarão o criminalista por assédio sexual.

Embora o romance não seja retomado, Adriana e Pedro voltam a unir forças contra a família Brandão.

Pilar provoca o efeito contrário

No fim das contas, a armação da vilã produz exatamente o oposto do que ela imaginava. Em vez de intimidar Adriana, o sequestro de Elisa fortalece a determinação da protagonista.

A fisioterapeuta percebe que Pilar está recorrendo a atitudes cada vez mais desesperadas para impedir que a verdade venha à tona, deixando claro que a antagonista começa a perder o controle da situação.