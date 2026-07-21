Bruna morre em Quem Ama Cuida? Saiba qual doença ela esconde

Siga o A TARDE no Google

Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida vão revelar que o comportamento de Bruna (Fernanda Marques) está ligado a um grave problema de saúde.

A personagem foi diagnosticada com aneurisma cerebral, condição que explica decisões importantes tomadas por ela e por Pedro (Chay Suede) antes mesmo da história chegar ao Brasil.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O segredo também aumenta a tensão na relação do casal e pode ter consequências decisivas para a trama.

Casamento às pressas teve motivo oculto

A revelação mostra que Pedro decidiu se casar rapidamente com Bruna quando os dois ainda moravam em Londres justamente por causa do diagnóstico da esposa.

No capítulo desta terça-feira, 21, a personagem passa mal após uma discussão com o marido, mas se recusa a procurar atendimento médico. Pedro insiste para que ela siga as orientações recebidas dos médicos, demonstrando preocupação com o estado de saúde da companheira.

Mesmo diante da gravidade da situação, Bruna também decide esconder a doença da própria mãe, Carmita (Deborah Evelyn). A escolha provoca um novo conflito, já que Pedro acredita que a sogra precisa saber o que realmente está acontecendo.

Crise aumenta após suspeita de traição

Nos próximos capítulos, a saúde de Bruna voltará a ficar em risco depois que ela encontrar Pedro conversando com Adriana (Leticia Colin).

Convencida de que o marido mantém um relacionamento com a ex-detenta, ela desabafa com Bia (Maria Ribeiro) e sofre um novo mal-estar provocado pelo impacto da suposta traição.

Segundo o Notícias da TV, em cenas previstas para irem ao ar em 1º de agosto, Pedro ficará desesperado ao encontrar Bruna desacordada na cama.

Até o momento, a novela não confirmou oficialmente se a personagem morrerá em decorrência da doença.

Bruna vai morrer em Quem Ama Cuida?

Apesar da gravidade do aneurisma cerebral, a Globo ainda não divulgou o destino de Bruna na trama.

A tendência, neste momento da história, é que a personagem utilize sua condição de saúde para tentar manter Pedro ao seu lado e prolongar o casamento pelo maior tempo possível, enquanto o desfecho permanece cercado de mistério.