Globo avalia retorno de Galvão Bueno para reforçar equipe esportiva

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A Rede Globo estuda mudanças em sua equipe esportiva e avalia o retorno de Galvão Bueno para integrar novamente as transmissões da emissora.

A informação foi publicada pelo colunista James Akel, do iG, que afirma que a empresa analisa uma reformulação após a repercussão da cobertura da Copa do Mundo.

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De acordo com o jornalista, a ideia discutida internamente seria reunir Galvão Bueno e Tiago Leifert na equipe responsável pelas principais transmissões esportivas.

A proposta prevê uma divisão de funções entre os dois apresentadores. Nesse cenário, Galvão Bueno ficaria responsável pela narração e apresentação dos jogos de maior destaque, enquanto Tiago Leifert assumiria as demais partidas e também participaria dos programas esportivos da emissora.

Até o momento, a Globo não confirmou oficialmente a existência do projeto. Ainda conforme a publicação, a repercussão da cobertura da Copa do Mundo teria levado a direção da emissora a reavaliar sua estratégia para as transmissões esportivas.

A coluna afirma que a Globo considera que Galvão Bueno continua sendo um dos principais nomes da narração esportiva brasileira, mesmo após sua saída da empresa.

O colunista também lembra que o narrador recentemente participou de transmissões exibidas pelo SBT, que registraram boa audiência.