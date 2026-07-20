Quem Ama Cuida: Ademir finalmente revela por que incriminou Adriana

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Os próximos capítulos de Quem Ama Cuida vão revelar que a obsessão de Ademir (Dan Stulbach) em condenar Adriana (Leticia Colin) nunca esteve ligada apenas ao assassinato de Arthur (Antonio Fagundes).

Aos poucos, a novela mostrará que o advogado escondia um objetivo muito maior envolvendo o patrimônio da poderosa família Brandão.

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A revelação acontece em meio a uma nova disputa pelo controle da joalheria, justamente quando Ingrid (Agatha Moreira) assume a presidência da empresa. É nesse cenário que Ademir deixa escapar sua verdadeira ambição, levantando suspeitas sobre todas as decisões que tomou desde o início da trama.

Enquanto isso, Adriana começa a conectar acontecimentos do passado e percebe que sua condenação pode ter feito parte de um plano muito mais amplo. As novas descobertas fortalecem a investigação contra o criminalista e colocam em xeque sua atuação durante todo o caso.

Ao mesmo tempo, a vida de Ademir começa a desmoronar. Além de enfrentar denúncias graves, ele passa a lidar com uma série de ameaças que podem destruir sua reputação e comprometer seu futuro.

Ademir revela o que realmente queria

Depois de apoiar Pilar (Isabel Teixeira) na articulação para retirar Tiago (Gui Ferraz) da presidência da empresa, Ademir dá mais um passo para ampliar sua influência sobre os negócios da família Brandão.

Quando Ingrid assume oficialmente o comando da joalheria após a votação do conselho, o advogado se oferece para ajudá-la na administração da empresa. A iniciativa chama atenção por ir muito além das funções jurídicas que exercia até então.

Segundo o Notícias da TV, a movimentação evidencia que o verdadeiro interesse do criminalista sempre esteve na fortuna deixada por Arthur, e não na busca pelo responsável pelo crime.

Condenação de Adriana fazia parte do plano

A revelação também muda a interpretação de acontecimentos da primeira fase da novela.

Ao longo da investigação, Ademir fez de tudo para garantir a condenação de Adriana. Entre suas principais manobras, conseguiu retirar o próprio filho, Pedro (Chay Suede), da defesa da protagonista ao transformá-lo em testemunha de acusação.

Além disso, escapou das suspeitas de ter comprado o depoimento de Tom (Allan Souza Lima), fortalecendo a versão apresentada à Justiça durante o julgamento.

Conforme avança em sua própria investigação, Adriana reúne provas contra Ademir e passa a enxergar uma ligação entre sua condenação injusta e a disputa pelo império empresarial construído por Arthur.

Para a protagonista, quanto mais o advogado se aproxima da administração da joalheria, mais evidente fica que ele nunca atuou apenas como representante legal da família.

A conclusão reforça a suspeita de que a condenação da viúva serviu para abrir caminho aos interesses do criminalista dentro dos negócios dos Brandão. A ofensiva sobre a empresa acontece justamente quando Ademir passa a enfrentar sua pior crise pessoal.

Denunciado por Suely (Julia Stockler) por assédio sexual e pressionado pelas investigações conduzidas por Adriana, o advogado vê sua imagem ser seriamente abalada.