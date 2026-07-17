Globo cancela programação e busca maior audiência do ano de 2026

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A Globo prepara uma maratona esportiva para este domingo (19), promovendo uma alteração drástica em sua grade de programação tradicional.

Com a exibição de dois grandes eventos mundiais em sequência, o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 e a grande final da Copa do Mundo da FIFA 2026, a emissora cancelou atrações habituais do final de semana em busca daquela que promete ser a sua maior audiência do ano.

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Para acomodar a extensa cobertura ao vivo, a emissora deixará de exibir a sua tradicional sessão de filmes de domingo e o programa Em Família com Eliana.

Além disso, o Domingão com Huck foi empurrado para o final da tarde, com início previsto apenas para as 18h35.

Manhã com a Fórmula 1

A programação especial da Globo começa logo cedo, a partir das 9h40, com a transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1, diretamente do icônico Circuito de Spa-Francorchamps.

A corrida, marcada para começar às 10h (horário de Brasília), traz um cenário de alta competitividade entre Mercedes e Ferrari. O líder do campeonato de pilotos, Kimi Antonelli, tenta defender sua vantagem na tabela após ver a distância para os adversários diminuir nas últimas etapas.

Embora os treinos livres de sexta-feira (17) e a classificação de sábado (18) fiquem restritos aos canais fechados e plataformas de streaming (Sportv3, Globoplay e F1TVPRO), a corrida principal de domingo terá transmissão aberta e simultânea na Globo.

Final da Copa do Mundo na Globo

Logo após o término da corrida na Bélgica, a emissora exibirá o Esporte Espetacular às 12h, que servirá de aquecimento para o evento mais aguardado do planeta.

A partir das 14h, a Globo inicia sua cobertura especial da final da Copa do Mundo da FIFA 2026, transmitindo ao vivo a cerimônia de encerramento diretamente do Estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Às 16h (horário de Brasília), a bola rola para a grande decisão entre Espanha e Argentina. A partida decisiva promete parar o país e consolidar índices históricos de audiência para a emissora neste domingo especial.

Como fica a programação da Globo no domingo (19):