Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO

NOVIDADE

Globo cancela programação e busca maior audiência do ano de 2026

Emissora faz mudanças para bater com facilidade os canais rivais na TV aberta

Luiz Almeida
Por
Globo faz ajustes em grade
Globo faz ajustes em grade - Foto: Reprodução / Globo

A Globo prepara uma maratona esportiva para este domingo (19), promovendo uma alteração drástica em sua grade de programação tradicional.

Com a exibição de dois grandes eventos mundiais em sequência, o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 e a grande final da Copa do Mundo da FIFA 2026, a emissora cancelou atrações habituais do final de semana em busca daquela que promete ser a sua maior audiência do ano.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Para acomodar a extensa cobertura ao vivo, a emissora deixará de exibir a sua tradicional sessão de filmes de domingo e o programa Em Família com Eliana.

Além disso, o Domingão com Huck foi empurrado para o final da tarde, com início previsto apenas para as 18h35.

Manhã com a Fórmula 1

A programação especial da Globo começa logo cedo, a partir das 9h40, com a transmissão do GP da Bélgica de Fórmula 1, diretamente do icônico Circuito de Spa-Francorchamps.

A corrida, marcada para começar às 10h (horário de Brasília), traz um cenário de alta competitividade entre Mercedes e Ferrari. O líder do campeonato de pilotos, Kimi Antonelli, tenta defender sua vantagem na tabela após ver a distância para os adversários diminuir nas últimas etapas.

Leia Também:

CONTEXTO DAS NEGOCIAÇÕES

Copa 2030: Fifa avalia fim da exclusividade para Globo e CazéTV
Copa 2030: Fifa avalia fim da exclusividade para Globo e CazéTV imagem

COPA DO MUNDO 2026

CazéTV impõe derrota histórica à Globo e tira semifinal da Copa da TV aberta
CazéTV impõe derrota histórica à Globo e tira semifinal da Copa da TV aberta imagem

POLÊMICA

Jornalista da GloboNews abre o jogo sobre acusações de Pix para opinar
Jornalista da GloboNews abre o jogo sobre acusações de Pix para opinar imagem

Embora os treinos livres de sexta-feira (17) e a classificação de sábado (18) fiquem restritos aos canais fechados e plataformas de streaming (Sportv3, Globoplay e F1TVPRO), a corrida principal de domingo terá transmissão aberta e simultânea na Globo.

Final da Copa do Mundo na Globo

Logo após o término da corrida na Bélgica, a emissora exibirá o Esporte Espetacular às 12h, que servirá de aquecimento para o evento mais aguardado do planeta.

A partir das 14h, a Globo inicia sua cobertura especial da final da Copa do Mundo da FIFA 2026, transmitindo ao vivo a cerimônia de encerramento diretamente do Estádio de Nova York/Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Às 16h (horário de Brasília), a bola rola para a grande decisão entre Espanha e Argentina. A partida decisiva promete parar o país e consolidar índices históricos de audiência para a emissora neste domingo especial.

Como fica a programação da Globo no domingo (19):

  • 09h40 – GP da Bélgica de Fórmula 1 (Corrida às 10h)
  • 12h00 – Esporte Espetacular
  • 14h00 – Cerimônia de Encerramento da Copa do Mundo de 2026 e Pré-Jogo
  • 16h00 – Espanha x Argentina (Final da Copa do Mundo)
  • 18h35 – Domingão com Huck
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

audiência Copa do Mundo 2026 fórmula 1 Globo programação esportiva

Relacionadas

Mais lidas