CazéTV impõe derrota histórica à Globo e tira semifinal da Copa da TV aberta

Pela primeira vez em mais de cinco décadas, a TV Globo não exibirá uma das partidas da semifinal da Copa do Mundo. O cenário inédito desde 1970 é consequência do novo modelo de divisão dos direitos de transmissão do Mundial de 2026, que deu à CazéTV a exclusividade de um dos confrontos da fase decisiva.

Nesta terça-feira, 14, o duelo entre França e Espanha será transmitido apenas pela CazéTV. Já o confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para quarta-feira, 15, terá exibição da Globo, além da plataforma comandada por Casimiro Miguel.

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A situação marca uma mudança importante no histórico da emissora, que desde o início de suas transmissões de Copas costumava levar ao público os dois jogos das semifinais.

Por que a Globo não transmite os dois jogos?

A explicação está no contrato firmado para a Copa de 2026. Diferentemente de edições anteriores, a Globo adquiriu apenas 55 das 104 partidas do torneio, enquanto a CazéTV garantiu os direitos de transmissão de todos os jogos.

O acordo prevê que, antes de cada fase, os detentores dos direitos escolham quais partidas irão transmitir. Quem possui a prioridade na rodada faz a primeira seleção.

Na semifinal, a prioridade ficou com a CazéTV, que optou por exibir com exclusividade o clássico entre França e Espanha. Como a fase conta com apenas dois confrontos, restou à Globo transmitir Inglaterra x Argentina.

Os jogos da seleção brasileira, quando envolvida, e a final da competição são compartilhados entre todas as emissoras detentoras dos direitos.

Um fato que só havia acontecido em 1970



Desde que estreou nas transmissões da Copa do Mundo, em 1970, esta será apenas a segunda vez que a Globo deixa de mostrar uma das semifinais.

Naquele ano, porém, o motivo foi diferente. As duas partidas aconteceram exatamente no mesmo horário, impossibilitando a transmissão simultânea. A emissora optou por acompanhar Brasil x Uruguai, enquanto Itália x Alemanha ficou fora da programação.

Nas edições seguintes, sempre que o torneio contou com semifinais em horários distintos, a Globo exibiu os dois confrontos. Em 1974 e 1978, por exemplo, a Copa sequer teve semifinais, já que a competição utilizava um formato de segunda fase com grupos.

Mesmo em 1994, quando os jogos ocorreram em horários muito próximos, a diferença de fusos horários entre as cidades-sede permitiu que a emissora transmitisse as duas partidas.

Como funciona a divisão dos direitos de transmissão?

A Copa do Mundo de 2026conta com um modelo diferente de distribuição dos direitos.

A CazéTV possui o pacote completo e transmite todos os 104 jogos do torneio. Desses, parte é compartilhada com outras emissoras e outra parte é exclusiva da plataforma digital.

Já a Globo comprou apenas 55 partidas, enquanto o SBT transmite parte dos confrontos adquiridos pela emissora carioca. Na TV por assinatura, o SporTV também exibe os jogos previstos no pacote do Grupo Globo.

A cada fase da competição, os detentores dos direitos alternam a prioridade de escolha dos confrontos. Quem seleciona primeiro em uma rodada perde essa vantagem na etapa seguinte.

Por que a Globo comprou apenas parte da Copa?

A mudança começou ainda em 2021, quando a Globo renegociou seu contrato com a FIFA. O novo acordo reduziu significativamente o valor investido nos direitos de transmissão em comparação ao contrato anterior.

Além disso, o Mundial de 2026 passou de 64 para 104 partidas, aumentando o número de jogos e exigindo uma reorganização da programação da emissora.

A avaliação da empresa foi de que transmitir todas as partidas teria um custo elevado e provocaria grande impacto em sua grade. Com isso, optou por adquirir apenas parte do torneio, abrindo espaço para que outras empresas ampliassem sua participação.

CazéTV ganha espaço na disputa pela audiência

O novo formato consolidou a CazéTV como a única plataforma com transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026.

O projeto, que estreou no Mundial do Catar em 2022, ampliou sua presença nesta edição e passou a disputar audiência diretamente com Globo e SBT, especialmente entre o público que acompanha as partidas pelas plataformas digitais.

Enquanto a TV aberta ainda concentra o maior alcance, a fragmentação dos direitos mudou a forma como o torcedor acompanha a competição e intensificou a concorrência entre televisão tradicional e streaming.