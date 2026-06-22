Globo ganha presente da CazéTV e precisa aprender a lição com a Copa do Mundo

Por décadas, assistir à Copa do Mundo no Brasil significava sintonizar apenas na Globo, ouvir os mesmos bordões e aceitar tudo de uma única da emissora que detinha o monopólio do grande torneio. Não havia alternativa. Mas o mercado mudou e, em pleno 2026, a emissora dos Marinho ganhou um "presente" incômodo da CazéTV: uma concorrência feroz.

O sucesso de Casimiro Miguel e sua equipe na cobertura do Mundial é a melhor coisa que poderia ter acontecido para o telespectador brasileiro. E, por incrível que pareça, para a própria Globo.

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Vamos combinar uma coisa: a dor de cabeça da Globo foi desenhada ainda nos bastidores contratuais.

Acostumada a comprar tudo o que envolvia a Fifa, a "Vênus Platinada" errou no cálculo e abriu mão da exclusividade total, limitando-se a um pacote de 52 partidas das 104 que compõem o maior Mundial da história. Enquanto isso, a CazéTV garantiu os direitos de transmissão de todos os jogos do torneio.

Ao ficar de fora de metade da competição, a Globo percebeu, tarde demais, o preço de abrir mão do monopólio. A emissora se viu forçada a sair de sua histórica zona de conforto.

Obrigada a se movimentar para não perder a relevância e as cotas de patrocínio bilionárias, teve que investir em novas tecnologias, acelerar a criação da GETV (seu canal no YouTube criado às pressas para concorrer com a internet) e encarar o fato de que o controle remoto já não é a primeira opção de milhões de brasileiros.

Guerra entre a Globo e a CazéTV

A prova real desse novo momento foi vista, por exemplo, na última sexta-feira, 19, com a vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti.

A Globo, comandada por Everaldo Marques, registrou números expressivos na TV aberta: média de 32 pontos na Grande São Paulo e avassaladores 39 pontos no Rio de Janeiro (além de 34 pontos de média nacional no PNT), engolindo o SBT, que mesmo com a narração do histórico Galvão Bueno amargou apenas 8 pontos.

No mesmo momento em que a Globo liderava na TV, a CazéTV fez história e quebrou o recorde mundial do YouTube: alcançou a impressionante marca de 16,1 milhões de aparelhos conectados simultaneamente. O feito superou em 28% os 12,7 milhões registrados na estreia do Brasil contra o Marrocos.

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A movimentação da Globo com a GETV e o reforço em suas plataformas digitais mostra que a lição está sendo processada. A concorrência eleva o nível do jogo. Quando a Globo é desafiada, ela é obrigada a entregar o seu melhor.

Que bom que Casimiro Miguel forçou a Globo a abrir o olho. Isso é algo que a Record e o SBT, por exemplo, há anos não conseguem fazer. Quem ganha o verdadeiro prêmio é quem está sentado na frente da tela.