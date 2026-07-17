Adriana vence desafio inesperado para se vingar em Quem Ama Cuida

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Adriana (Leticia Colin) dará um passo importante em seu plano de vingança nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida.

Depois de deixar a prisão em liberdade condicional, a fisioterapeuta seguirá determinada a provar sua inocência e responsabilizar todos os envolvidos na armação que a levou à cadeia. A nova investida renderá uma descoberta capaz de mudar os rumos da história.

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Segundo o Notícias da TV, em mesmo os pedidos da mãe, Elisa (Isabela Garcia), conseguirão fazer a protagonista desistir da busca por justiça.



Investigação revela segredo de Ademir

Decidida a reunir provas contra Ademir (Dan Stulbach), Adriana se infiltrará na associação de advogados e descobrirá que o criminalista mantinha um relacionamento extraconjugal com Suely (Julia Stockler).

A situação muda quando o advogado demite a secretária. Revoltada, ela começa a revelar informações comprometedoras sobre o antigo chefe para uma nova colega de trabalho.

Somente depois dessas conversas, Suely descobrirá que Adriana passou seis anos presa após ser vítima das ações do criminalista.

Mãe tenta impedir vingança, mas fracassa

Antes da nova descoberta, Elisa tentará convencer a filha a abandonar o desejo de revanche e reconstruir a própria vida.

A preocupação da mãe aumenta ao perceber que Adriana está cada vez mais envolvida na investigação e teme que ela volte a enfrentar problemas com a Justiça.

Apesar do apelo, a fisioterapeuta deixa claro que não pretende desistir enquanto não provar que foi vítima de uma armação da família Brandão e expor todos os responsáveis.

Aliada fortalece plano da protagonista

A conversa entre mãe e filha acontece logo depois de Elisa ouvir Adriana discutindo seus próximos passos com Lyris (Pri Helena).

A amiga passa a apoiar a protagonista na tentativa de conseguir provas contra Ademir, fortalecendo a investigação que passa a ganhar novos desdobramentos.

A ofensiva contra o pai de Pedro (Chay Suede) começa a surtir efeito quando Suely decide denunciá-lo por assédio sexual. Para conduzir o caso, ela escolhe justamente o idealista para representá-la, dando a Adriana a primeira grande vitória em sua busca por justiça.